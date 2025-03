PressFocus Na zdjęciu: Maciej Urbańczyk

Hutnik – Skra: dla kogo trzy punkty?

Na aktualnym etapie sezonu Hutnik sklasyfikowany jest poza strefą barażową. Nie oznacza to jednak, że krakowianie nie powalczą o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Zespół Macieja Musiała ma bowiem tyle samo oczek, co wyprzedzający ich klub z Kalisza i Sosnowca.

Skra Częstochowa jest w o wiele trudniejszej sytuacji i w efekcie za kilka miesięcy może pożegnać się z Betclic 2. Ligą. Trener Dariusz Rola ma powody do obaw, ponieważ jego drużyna w tabeli wyprzeda jedynie Olimpię Elbląg.

Skra marzy o rewanżu

Pierwsza w tym sezonie konfrontacja Hutnika ze Skrą obfitowała w gole. Krakowianie otworzyli wynik spotkania, ale częstochowianie postawili się rywalowi. Przynajmniej w pewnym momencie meczu, ponieważ finalnie to przyjezdni z Małopolski zwyciężyli aż 4:1.

W Krakowie nie zakładają niespodzianki

Kurs 1.68 uświadamia, że Hutnik jest wyraźnym faworytem do zainaugurowania tegorocznych ligowych zmagań od kompletu punktów. Dla porównania współczynnik na triumf Skry to 4.45. Kurs na potencjalny remis wynosi zaś 3.70.

Zwycięzca Strona Kursy HUTNIK 1.68 REMIS 3.70 SKRA 4.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2025 11:55 .

Szanse na zwycięstwo Brak danych dotyczących prawdopodobieństwa

Spotkanie Hutnika ze Skrą nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Przypomnijmy, że spotkania Betclic 2. Ligi można oglądać dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie. Początek meczu w niedzielę 2 marca o 12:00.

