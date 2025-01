Real Madryt – RB Salzburg: typy, kursy, zapowiedź (22.01.2025)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt Red Bull Salzburg

Real Madryt – Salzburg, typy bukmacherskie

Real Madryt i RB Salzburg to ekipy, które w tabeli Ligi Mistrzów dzieli różnica zaledwie sześciu punktów. Drużyna dowodzona przez Carlo Ancelottiego wciąż marzy o tym, aby znaleźć się w TOP 8 rozgrywek. Chociaż to wydaje się wyzwanie bardzo trudne do zrealizowania. Austriacy natomiast wygląda na to, żer oswajają się z tym, aby z honorem zakończyć udział w elitarnych rozgrywkach. Bez wątpienia większe szanse na zwycięstwo w starciu na Estadio Santiago Bernabeu mają gospodarze, którzy w tym roku przegrali tylko raz. W kontekście prognoz na mecz trudno spodziewać się trafień z obu stron. Tym bardziej że zespół z Salzburga brał udział w siedmiu z ostatnich 10 starć w roli gościa, gdy tylko jedna z ekip strzeliła gola lub miał miejsce bezbramkowy remis. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Real Madryt – Salzburg, ostatnie wyniki

Ekipa z La Liga podejdzie do rywalizacji, mogąc pochwalić się całkiem niezłymi wynikami w 2025 roku. Co prawda Real Madryt przegrał finał turnieju o Superpuchar Hiszpanii z FC Barceloną (2:5). W każdym razie w pozostałych pięciu potyczkach za każdym razem był górą. W trakcie minionego weekendu Królewscy okazali się lepsi w lidze hiszpańskiej od Las Palmas (4:1). Wcześniej natomiast Real wyeliminował Celtę Vigo z Pucharu Króla (5:2).

Drużyna z Austrii ostatnio notowała natomiast mecze kontrolne przed startem drugiej części rozgrywek. Nie spisało się w nich najlepiej RB Salzburg. Uległo wysoko Bayernowi Monachium (0:6). Z kolei jednym trafieniem przegrało z FC Midtjylland (2:3). W ostatnim występie na arenie międzynarodowej austriacki zespół przegrał z PSG (0:3).

Real Madryt – Salzburg, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą w środowy wieczór po raz pierwszy od sierpnia 2019 roku. Wówczas spotkanie miało charakter towarzyski i lepsi w nim byli przedstawiciele ligi hiszpańskiej. Real wygrał skromnie 1:0, a jedyną bramkę w spotkaniu zdobył Eden Hazard.

Real Madryt – Salzburg, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że zdecydowanym faworytem jest ekipa ze stolicy Hiszpanii. Typ na zwycięstwo Realu kształtuje się w wysokości 1.08. Remis oszacowano na 12.50. Tymczasem opcja na ewentualną wygraną RB Salzburg została wyceniona na 28.00 i jest zdecydowanie najmniej realna według bukmacherów.

Real Madryt Red Bull Salzburg 1.08 12.50 28.00 Kursy mogą ulec zmianie.

Real Madryt – Salzburg, przewidywane składy

Obie ekipy nie przystąpią do potyczki w swoich najmocniejszych zestawieniach. Przed startem spotkanie zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda w ekipie z La Liga.

Real podejdzie do starcia osłabiony brakiem pięciu zawodników. Kwestie zdrowotne eliminują z występu takich piłkarzy jak: Eder Militao, Dani Carvajal czy Eduardo Camavinga. Ponadto z powodu zawieszenia nie może zagrać Lucas Vazquez.

RB Salzburg nie może natomiast liczyć na trzech zawodników. Kontuzje nie pozwalają na grę takim graczom jak: Karim Konate, Mauritus Kjaergaard i Samson Tijani.

Z punktu widzenia polskiego kibica mecz mógłby być ciekawy, gdyby zagrać mógł Kamil Piątkowski. Według mediów występ Polaka w wyjściowym składzie jest jednak mało prawdopodobny. Gwiazd jednak w środkowej batalii nie powinno zabraknąć. O ofensywie Królewskich mają decydować: Kylian Mbappe, Vinicius Junior czy Rodrygo. W wyjściowym składzie ma się też znaleźć Jude Bellingham.

Real Madryt Carlo Ancelotti Red Bull Salzburg Thomas Letsch Real Madryt Carlo Ancelotti 4-1-2-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-2-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-1-2 4-3-1-2 Przewidywany skład Red Bull Salzburg Thomas Letsch Rezerwowi 4 David Alaba 13 Andriy Lunin 15 Arda Guler 16 Endrick 18 Jesus Vallejo 20 Fran García 21 Brahim Diaz 31 Fran Gonzalez 36 Chema Andres 41 Jacobo Ramon 19 Daniel Ceballos 1 Janis Blaswich 8 Stefan Bajcetic 10 Bobby Clark 23 Joane Gadou 27 Lucas Gourna-Douath 28 Adam Daghim 44 Samson Tijani 70 Amar Dedic 91 Kamil Piątkowski

Real Madryt – Salzburg, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Realu

wygraną Salzburga

remisem wygraną Realu

wygraną Salzburga

remisem 0 Votes

Real Madryt – Salzburg, transmisja meczu

Spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja z meczu Real Madryt – RB Salzburg zacznie się o godzinie 21:00 i będzie emitowana na antenach CANAL+ 360 oraz TVP 1 i TVP Sport. U publicznego nadawcy rywalizację skomentują Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski. Z kolei na kanale premium sprawozdawcami będą Adam Marchliński i Michał Żewłakow. Ponadto rywalizację można oglądać na platformie CANAL+ online i na stronie internetowej TVPSport.pl.

