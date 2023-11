PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, gdzie oglądać

Zagłębie Sosnowiec to po dotychczasowych 14 kolejkach Fortuny 1 Ligi jeden z głównych kandydatów do spadku. Drużyna uzbierała zaledwie 11 punktów i szoruje po dnie tabeli. Mało tego, ostatnie ligowe zwycięstwo odnotowała w połowie września. Trudno się zatem dziwić, że Arka Gdynia wyrosła na zdecydowanego faworyta niedzielnego meczu. Żółto-niebiescy cieszą się serią pięciu kolejnych zwycięstw i tracą już zaledwie punkt do liderującej Odry Opole. Goście nadchodzącego spotkania z pewnością zrobią wszystko, by wygrać i powalczyć o fotel lidera.

Sprawdź nasze typy na mecz Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia.

Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, transmisja na żywo w TV

Mecz 15. kolejki Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępny na żadnym kanale Polsatu w tradycyjnej telewizji.

Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Wicelider tabeli jest zdecydowanym faworytem starcia przeciwko czerwonej latarni Fortuna 1 Ligi.

