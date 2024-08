Zagłębie Lubin – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Radosław Murawski

Reklama

Zagłębie – Lech: gdzie oglądać?

W meczu piątej kolejki PKO Ekstraklasy, Zagłębie Lubin spotka się na własnym obiekcie z Lechem Poznań. Kolejorz w poprzedniej serii gier bezbramkowo zremisował z Rakowem Częstochowa, a Miedziowi podzieli się punktami z Lechią Gdańsk (1:1). Zespół Nielsa Frederiksena zagra o trzecie zwycięstwo w bieżących rozgrywkach. Lechici na swoim koncie mają siedem punktów.

Zagłębie – Lech: transmisja w TV

Spotkanie Zagłębie Lubin – Lech Poznań będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie dostępny na kanale Canal+ Sport 3.

Reklama

Zagłębie – Lech: transmisja online

Sobotni mecz między Zagłębiem Lubin a Lechem Poznań będzie można śledzić również w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. Uzyskasz wtedy dostęp nie tylko do meczów ligi polskiej, ale również do spotkań Ligi Mistrzów. Pakiet możesz kupić, zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Bonus 300 zł za wygraną Zagłębia lub Lecha

Przed obejrzeniem tego meczu można skorzystać z oferty pozwalającej na odebranie 300 zł bonusu za wytypowanie jego zwycięzcy. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z tej promocji.

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL300. Wyraź zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu w kwocie minimum 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Pogoń – Widzew Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus 300 zł. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie

Zagłębie – Lech: sonda

Kto wygra spotkanie w Lubinie? Zagłębie Lubin 0% Remis 0% Lech Poznań 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zagłębie Lubin

Remis

Lech Poznań

Zagłębie – Lech: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem jest Lech Poznań, który chce umocnić się na czele tabeli. Jeśli twoim zdaniem to Kolejorz wygra sobotni mecz, to taki kurs został ustalony na około 2.30. Jeśli zaś myślisz, że trzy punkty zostaną zdobyte przez Zagłębie Lubin, to takie kursy wynoszą od 3.10 do 3.25. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Gdzie oglądać mecz Zagłębie Lubin – Lech Poznań? Mecz będzie transmitowany w kanale Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Zagłębie Lubin – Lech Poznań? Spotkanie zostało zaplanowane na sobotę (17 sierpnia). Starcie rozpocznie się o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.