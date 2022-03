PressFocus Na zdjęciu: Lorenzo Insigne

Włochy – Macedonia Północna: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w czwartek mistrzowie Europy postawią pierwszy – i mają nadzieję, że nie ostatni – krok w kierunku finałów mistrzostw świata. Czy Macedonia Północna powstrzyma Włochów w półfinale baraży? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

MŚ, kwalifikacje UEFA, 2. runda Włochy Macedonia Północna 1.19 7.20 19.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 marca 2022 09:13 .

Włochy – Macedonia Północna, gdzie oglądać

Reprezentacja Włoch ma, czego żałować. Gdyby nie remisy w dwóch ostatnich meczach eliminacji – zwłaszcza ten ze Szwajcarią – dziś mistrzowie Europy ze spokojem przygotowywaliby się już do nadchodzącego mundialu. Wspomniani Helweci wyprzedzili jednak Italię na ostatniej prostej, a ta musi przebrnąć przez play-offy, by zacząć planować podróż do Kataru.

Pierwszy przeciwnik wydaje się potencjalnie niegroźny. Macedonia Północna ustąpiła w swojej grupie Niemcom, ale okazała się lepsza od takich ekip, jak Rumunia czy zawodząca Islandia. Nawet jednak pomimo licznych kontuzji w składzie Włochów, wyraźnym faworytem półfinału baraży są urzędujący mistrzowie Europy.

Sprawdź nasze typy na mecz Włochy – Macedonia Północna.

Włochy – Macedonia Północna, transmisja na żywo w TV

Półfinałowy pojedynek baraży obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Włochy – Macedonia Północna, transmisja online

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, która reprezentacja zagra o miejsce na mundialu ze zwycięzcą pojedynku Portugalia – Turcja i obejrzeć czwartkowe spotkanie w internecie, masz taką możliwość.

Włochy – Macedonia Północna, kursy bukmacherskie

Mistrzowie Europy są zdecydowanym faworytem nadchodzącego pojedynku. Widać to również po proponowanych kursach bukmacherskich.

