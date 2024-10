Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Płock – Wisła Kraków, gdzie oglądać?

W jednym z najciekawszych spotkań 14. kolejki Betclic 1. Ligi, Wisła Płock zmierzy się przed własną publicznością z Wisłą Kraków. Biała Gwiazda, która niedawno kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa pod wodzą Mariusza Jopa, w tym tygodniu doznała niespodziewanej porażki 0:1 z Górnikiem Łęczna. W niedzielne popołudnie będzie chciała się zrehabilitować.

Przed wiślakami z Krakowa niełatwe jednak zadanie, bowiem zagrają na terenie niepokonanej przed własną publicznością Wisły Płock. Dla drużyny prowadzonej przez Mariusza Misiurę to również okazja do przedłużenia do ośmiu meczów serii kolejnych pojedynków w lidze bez porażki. Sprawdź typy na mecz Wisła Płock – Wisła Kraków.

Wisła Płock – Wisła Kraków, transmisja w TV

Spotkanie Wisły Płock z Wisłą Kraków odbędzie się w niedzielę (27 października) o godzinie 14:30. Mecz będzie pokazywany w telewizji na kanałach TVP Sport i TVP Polonia.

Wisła Płock – Wisła Kraków, transmisja online

Jeden z hitów 14. kolejki Betclic 1. Ligi można oglądać także drogą internetową, korzystając z usługi Betclic TV. Aby uzyskać dostęp do tej transmisji należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości. Transmisja z meczu Wisła Płock – Wisła Kraków będzie także prowadzona na stronie na stronie sport.tvp.pl.

Wisła Płock – Wisła Kraków, kto wygra?

Wisła Płock – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Mecz nie ma wyraźnego faworyta, choć patrząc na kursy oferowane przez bukmacherów, nieco większe szanse na wygraną ma według nich Wisła Kraków.

Wisła Płock Wisła Kraków 2.75 3.48 2.45 Kursy mogą ulec zmianie.