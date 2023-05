PressFocus Na zdjęciu: Vladislavs Gutkovskis

Wisła Płock – Raków, gdzie oglądać

Wisła Płock wciąż balansuje nad krawędzią. Wydawało się, że Nafciarze nie będą mieć większych kłopotów z utrzymaniem, ale w miniony weekend otrzymali kolejny bolesny cios. Przegrali z bezpośrednim rywalem – Śląskiem (1:3). Tym samym wrocławianie zbliżyli się na dystans zaledwie dwóch punktów na dwie kolejki przed końcem sezonu.

Wisła może szukać nadziei w tym, że Raków Częstochowa zdecydowanie obniżył loty od momentu zdobycia mistrzostwa. Medaliki przegrały z Koroną Kielce i Lechem Poznań. Kto wie, być może nie będą w pełni skoncentrowani również na stadionie w Płocku?

Wisła Płock – Raków, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie obejrzysz na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3.

Wisła Płock – Raków, transmisja online

Wisła Płock – Raków, kursy bukmacherskie

Pomimo ostatnich wyników to Raków jest dla bukmacherów wyraźnym faworytem nadchodzącego starcia.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Raków Częstochowa 5.00 4.45 1.68 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2023 08:36 .

