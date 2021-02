Dzisiaj o godzinie 15:00 rozegrany zostanie mecz PKO Ekstraklasy: Wisła Płock – Lech. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Wisła Płock – Lech. Kolejorz z celem przełamania

Zespół Radosława Sobolewskiego do batalii z Kolejorzem podejdzie jako gospodarz, ale bukmacherzy większe szanse dają ekipie Dariusza Żurawia. Nafciarze do swojej potyczki przystąpią, mogąc pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu. Niemniej w miniony poniedziałek Wisła Płock nie miała okazji rozegrania spotkania ze Stalą Mielec z powodu złych warunków atmosferycznych.

Tymczasem drużyna z Bułgarskiej pozostaje bez wygranej od pięciu meczów w lidze. W każdym razie do niedzielnej potyczki Kolejorz podejdzie opromieniony awansem do kolejnej fazy rozgrywek Fortuna Pucharu Polski. Lech pozostawił w pokonanym polu Radomiak Radom, wygrywając w Sosnowcu po serii rzutów karnych.

Po raz ostatni lechici grali z płocczanami w bezpośrednim starciu 30 sierpnia. Lech zremisował wówczas z Nafciarzami 2:2. We wcześniejszych czterech potyczkach za każdym razem górą był Lech. Płocczanie na swoim obiekcie nie potrafią zwyciężyć z Kolejorzem od trzech starć. Wisła po raz ostatni pokonała Lecha na swoim obiekcie w lipcu 2017 roku, wygrywając wówczas 1:0.

Więcej o meczu Wisła Płock – Lech w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Wisła Płock – Lech: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na stadionie w Płocku będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Wisła Płock – Lech transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Maciej Murawski.

Wisła Płock – Lech, transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu PKO Ekstraklasy będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Wisła Płock – Lech: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.