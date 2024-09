Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Federico Duarte

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła – Odra, gdzie oglądać?

Już bez Kazimierza Moskala, ale z Mariuszem Jopem na trenerskiej ławce przystąpi do piątkowego meczu z Odrą Opole zespół Wisły Kraków. Na początku tygodnia w zespole Białej Gwiazdy doszło do rewolucji, która ma przynieść efekt w postaci poprawienia fatalnych wyników.

Do piątkowego meczu Wisła przystąpi w roli wyraźnego faworyta, ale do tej pory w tym sezonie o niczym to nie świadczyło. Niemniej jednak Biała Gwiazda nie może sobie w żadnym wypadku pozwolić na stratę punktów. Sprawdź typy na mecz Wisła – Odra.

Reklama

Wisła – Odra, transmisja w TV

Mecz Wisła Kraków – Odra Opole rozegrany zostanie 27 września (piątek) o godzinie 20:30. Mecz będzie transmitowany w telewizji na kanale TVP Sport. Pojedynek skomentują Aleksander Roj i Tomasz Łapiński.

Wisła – Odra, transmisja online

Transmisja z meczu Wisła – Odra dostępna będzie również w usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? To bardzo łatwe. Należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości. Transmisja za pośrednictwem internetu będzie także dostępna na stronie sport.tvp.pl.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kod promocyjny do Betclic GOALPL upoważnia również do gry bez podatku oraz odebrania zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Wisła – Odra, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wisły 0% remisem 0% wygraną Odry 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Wisły

remisem

wygraną Odry

Wisła – Odra, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów jasno wskazują, kto jest faworytem tego meczu. Kurs na wygraną Wisły w Betclic wynosi tylko 1.40.

Wisła Kraków Odra Opole 1.40 4.50 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz Wisła – Odra? Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport, a także w usłudze Betclic TV z kodem GOALPL oraz na stronie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła – Odra? Mecz rozegrany zostanie w piątek (27 września) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.