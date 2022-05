PressFocus Na zdjęciu: Karol Danielak

Gdzie obejrzeć mecz Widzew – Resovia? Kolejne bardzo ważne spotkanie czeka w sobotę zawodników Widzewa Łódź, którzy walczą o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Sprawdź jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji z tego pojedynku.

Widzew – Resovia, gdzie obejrzeć

Widzew po wtorkowej derbowej wygranej na stadionie ŁKS-u (1:0) wrócił na drugie miejsce w tabeli i na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu ma wszystko we własnych rękach. Jeżeli drużyna Janusza Niedźwiedzia wygra pozostałe trzy spotkania to bez względu na wyniki innych spotkań, w przyszłym sezonie będzie grała w Ekstraklasie.

W sobotę rywalem Widzewa będzie plasująca się w dolnej połowie tabeli Resovia, ale Łodzianie w żadnym wypadku nie mogą lekceważyć swojego przeciwnika. Drużyna z Rzeszowa jest w lidze niepokonana od sześciu kolejek, choć w tym czasie odniosła tylko jedno zwycięstwo. W ostatnim meczu wysoko 4:1 pokonała bezpośredniego rywala Widzewa w walce o awans – Arkę Gdynia.

W pierwszym pojedynku obu zespołów, który odbył się 31 października ubiegłego roku, górą była Resovia, która przed własną publicznością wygrała skromnie 1:0.

Widzew – Resovia, transmisja na żywo w TV

Mecz Widzewa z Resovią, choć zapowiada się niezwykle ciekawie, nie obejrzymy w telewizji. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie jednak można oglądać za pośrednictwem internetu, a poniżej znajdziecie sposób na oglądanie go zupełnie za darmo.

Widzew – Resovia: transmisja na żywo za darmo

Transmisja z meczu Widzew – Resovia będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Teraz można zupełnie za darmo odebrać do niej dostęp na najbliższe 30 dni. Pozwala na to oferta przygotowana przez Fuksiarza, który wymaga spełnienia dwóch prostych warunków. Przedstawiamy je poniżej.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Widzew – Resovia, transmisja online

Jak już wspominaliśmy transmisja z meczu Widzew – Resovia będzie dostępna tylko za pośrednictwem internetu. Mecz obejrzymy korzystając z usługi Polsat Box Go. Jeżeli nie masz jeszcze wykupionego dostępu, teraz możesz uzyskać go zupełnie za darmo na najbliższe 30 dni. Powyżej znajdziesz dwa proste warunki, które należy spełnić.

Widzew – Resovia, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwościom fakt, że faworytem sobotniego spotkania są gospodarze. Wyraźnie widać to także po kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów.

Widzew Łódź Resovia 1.78 3.75 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 09:43 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin