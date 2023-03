PressFocus Na zdjęciu: Adam Zrelak

Warta – Cracovia, gdzie oglądać

Warta Poznań notowała świetne wyniki, aż do zaległego meczu z Wisłą Płock. Warciarze dali się zaskoczyć i doprowadzili do pierwszego zwycięstwa rywali w 2023 roku. To z pewnością nie był wymarzony rezultat dla trenera Szulczka.

Cracovia nie wygrała z kolei od dwóch kolejek. Ostatnio zremisowała ze Śląskiem, a wcześniej uległa Piastowi Gliwice. W niedzielę dojdzie do starcia sąsiadów z tabeli, których dzieli tylko różnica punktowa. Każdej ze stron będzie zależeć na zwycięstwie.

Warta – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Mecz 24. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Warta – Cracovia, transmisja online

Niedzielne spotkanie możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online i zaoszczędź nawet 30 zł. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a wówczas za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 39 złotych (przez pierwsze trzy miesiące). Później koszt będzie wynosił 49 zł.

Pakiet można poszerzyć o kanały Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Wówczas półroczna subskrypcja kosztować będzie 354 zł (59 zł miesięcznie).

Warta – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy upatrują faworytów w piłkarzach Warty Poznań. Świadczą o tym proponowane przez nich kursy.

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Cracovia 2.60 3.05 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2023 08:44 .

