Tottenham – Arsenal: transmisja w TV i stream online. W czwartkowy wieczór dojdzie do pojedynku dwóch bezpośrednich rywali w walce o miejsce premiowane występami w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Sprawdź gdzie będzie dostępna transmisja i jak uzyskać do niej dostęp zupełnie za darmo.

Tottenham – Arsenal, gdzie obejrzeć

Obie drużyny na końcówkę obecnego sezonu mają jeden cel – zagwarantować sobie czwarte miejsce w ligowej tabeli i udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Przed czwartkowym meczem w lepszej sytuacji jest Arsenal, który plasuje się na czwartym miejscu i ma cztery punkty przewagi nad Tottenhamem. Obie drużyny do końca obecnego sezonu mają do rozegrania po trzy mecze.

Tottenham, który w ostatnich tygodniach spisuje się ze zmiennym skutkiem, musi odnieść w czwartek zwycięstwo, jeżeli chce myśleć o przeskoczeniu Arsenalu w tabeli. Nie będzie o to jednak łatwo, bowiem Kanonierzy kroczą ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa, mając na swoim koncie cztery kolejne wygrane.

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie, który rozegrany został we wrześniu ubiegłego roku, zakończył się wygraną 3:1 Arsenalu. Czy Tottenham zrewanżuje się lokalnemu rywalowi? Sprawdź typy na mecz Tottenham – Arsenal.

Tottenham – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:45, będzie transmitowane “na żywo” na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4k Ultra HD.

Tottenham – Arsenal: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli chcesz obejrzeć mecz za pośrednictwem internetu. możesz teraz uzyskać darmowy dostęp do transmisji. Wystarczy skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera eWinner, który oferuje voucher na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego w Canal+ online. Oto co trzeba zrobić, aby go odebrać.

Tottenham – Arsenal, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy czwartkowe derby Londynu będzie można obejrzeć w usłudze Canal+ online. Powyżej znajdziesz sposób, który umożliwia uzyskanie darmowego voucheru na 30-dniowy dostęp do tej usługi.

Tottenham – Arsenal, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na wygraną w czwartkowym meczu mają podopieczni Antonio Conte. Wskazują na to kursy oferowane na ten mecz.

Tottenham Arsenal 2.25 3.65 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2022 11:02 .

