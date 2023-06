IMAGO/Marian Zubrzycki/400mm.pl Na zdjęciu: Mariusz Pudzianowski

Pudzianowski – Szpilka na KSW w Narodowym

W jednej z najciekawiej zapowiadającej się walce podczas KSW 83 Colloseum 2 Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Arturem Szpilką. Były strongman skrzyżuje rękawice z byłym pięściarzem wagi ciężkiem.

Dla Pudzianowskiego będzie to już 27. zawodowa walka w ramach KSW. Aktualnie może się pochwalić bilansem 17 wygranych i ośmiu porażek. Ostatniej z nich doznał w grudniu ubiegłego roku, kiedy musiał uznać wyższość Mameda Chalidowa. Artur Szpilka swoją przygodę z mieszanymi sztukami walki rozpocząć niedawno. Do tej pory stoczył dwa pojedynki, oba zwycięskie, pokonując Serhija Radczenkę i Denisa Załęckiego. W sobotę czeka go jednak zdecydowanie trudniejsze wyzwanie.

Walka Pudzianowski – Szpilka odbędzie się w sobotę (3 czerwca) w ramach odbywającej się na Stadionie Narodowym w Warszawie gali KSW 83. Jej początek zaplanowany jest na godzinę 19:00, ale wspomniana walka odbędzie się znacznie później.

Pudzianowski – Szplika, transmisja i stream online

Całą galę KSW 83 Colloseum 2, w tym walkę Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką, będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Pudzianowski – Szpilka, kto wygra?

Jak zakończy się walka? wygraną Pudzianowskiego 0% wygraną Szpilki 100% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Pudzianowskiego

wygraną Szpilki

Kurs 125.00 na zwycięzcę walki Pudzianowski – Szpilka

STS przygotował dla Czytelników goal.pl świetną ofertę na zbliżającą się galę. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL będziesz miał możliwość postawienia zakładu na zwycięzcę dowolnej walki na KSW 83 po kursie 125.00. Jak skorzystać z promocji? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący wytypowanie zwycięzcy dowolnej walki podczas KSW 83 Minimalna stawka zakładu 2 zł, natomiast minimalny kurs kuponu to 1.14 Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 250 zł

Zgodnie z regulaminem otrzymany bonus podlega obrotowi. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminie.

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Varillas? Bezpłatna transmisja z meczu Hurkacz – Varillas będzie dostępna na stronie STS z kodem GOAL. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Varillas? Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek (2 czerwca) po godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.