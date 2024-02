Świątek - Stephens: transmisja w TV i online. Reprezentantka Polski rozpocznie we wtorek udział w turnieju w Dubaju. Do meczu 2. rundy przystąpi w roli zdecydowanej faworytki. Sprawdź gdzie oglądać mecz Świątek - Stephens.

IMAGO/Juergen Hasenkopf Na zdjęciu: Iga Świątek

Dzisiejszy mecz Świątek, transmisja na żywo

Po świetnych występach i triumfie w Doha, we wtorek Iga Świątek rozpocznie rywalizację w turnieju w Dubaju. Liderka światowego rankingu naturalnie zalicza się do grona głównych faworytek. Polka rywalizację w turnieju rozpocznie od pojedynku z Amerykaną Sloane Stephens.. Rywalka Świątek zajmuje obecnie 41. miejsce w rankingu WTA.

Dla obu tenisistek będzie to trzecie spotkanie w historii. Oba dotychczasowe mecze, które rozegrane zostały w 2022 roku, zakończyły się wygranymi Świątek. W pierwszym meczu w Cincinnati Świątek wygrała 6:5, 7:5, natomiast w drugim w ramach US Open zwyciężyła 6:3, 6:2. We wtorek Polka również wyjdzie na kort w roli zdecydowanej faworytki. Jeżeli zagra na takim poziomie jak w Doha, to nie powinna mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa.

Mecz Świątek – Stephens rozegrany zostanie we wtorek (20 lutego) i ma rozpocząć się około godziny 12:30 polskiego czasu.

Świątek – Stephens, transmisja w TV

Transmisji z meczu Świątek – Stephens oczywiście nie zabraknie w polskiej telewizji. Pierwszy występ Polki w turnieju w Dubaju będzie można oglądać “na żywo” na kanale CANAL+ Sport.

Świątek – Stephens: transmisja online

Pierwsze spotkanie Igi Świątek w Dubaju obejrzysz także za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi STS TV. Transmisja będzie dostępna po spełnieniu dwóch prostych warunków.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Świątek – Stephens zostanie odblokowany

Świątek – Stephens, typ kibiców

Kto awansuje do 3. rundy? Świątek 0% Stephens 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Świątek

Stephens

Świątek – Stephens, kursy bukmacherskie

Iga Świątek jest zdaniem bukmacherów murowaną faworytką do zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy. Kursy na wygraną Polki nie przekraczają w STS 1.05.

Iga Świątek Sloane Stephens 1.05 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lutego 2024 08:48 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Stephens? Transmisja z meczu Świątek – Stephens będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport oraz w usłudze STS TV. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Stephens? Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (20 lutego) około godziny 12:30 polskiego czasu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.