Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj, transmisja na żywo

Iga Świątek w czwartkowe popołudnie rozpocznie rywalizację w turnieju w Stuttgarcie. Jej rywalką będzie zajmująca 30. miejsce w rankingu Elise Mertens, która w pierwszej rundzie pokonała reprezentantkę Niemiec Tatjanę Marię. Świątek będzie miała po raz pierwszy okazję zmierzyć się z Belgijką. Obie zawodniczki do tej pory nie miały okazji spotkać się na korcie.

Murowaną faworytką do wygranej jest oczywiście Iga Świątek, która triumfowała w całym turnieju w dwóch poprzednich latach. Wówczas za każdym razem wygrywała w finale z Aryną Sabalenką. Teraz Polka liczy na trzeci z rzędu triumf, co po raz ostatni udało się w latach 2012-2014 Marii Szarapowej.

Mecz 2. rundy Świątek – Mertens rozegrany zostanie 18 kwietnia (czwartek). Według planu spotkanie rozegrane zostanie jako trzecie w kolejności na korcie centralnym. Godzina jest startu szacowana jest na 17:00.

Świątek – Mertens, transmisja w TV

Transmisji z meczu Świątek – Mertens nie zabraknie w telewizji. Czwartkowe spotkanie o trzecią rundę turnieju w Stuttgarcie będzie można oglądać “na żywo” na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Mertens: transmisja online

Ciekawie zapowiadający się mecz można obejrzeć także korzystając z usługi STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Świątek – Mertens zostanie odblokowany

Świątek – Mertens, typ kibiców

Kto awansuje do kolejnej rundy? Świątek 71% Mertens 29% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Świątek

Mertens

Świątek – Mertens, kursy bukmacherskie

Polka jest murowaną faworytką do zwycięstwa w czwartkowym meczu. Pokazują to również kursy bukmacherów. Kurs na wygraną Świątek w STS wynosi zaledwie 1.03. Z kolei kurs na zwycięstwo Mertens to aż 12.00.

Iga Świątek Elise Mertens 1.03 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2024 16:58 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Mertens? Transmisja z meczu Świątek – Mertens będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2 i usłudze STS TV. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Mertens? Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek (18 kwietnia) około godziny 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.