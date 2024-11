Wisła Kraków w roli faworyta przystąpi w niedzielę do wyjazdowego spotkania ze Stalą Stalowa Wola. Mecz Betclic 1. Ligi rozpocznie się o 12:45. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Stal - Wisła w TV i online, również za darmo.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Stal Stalowa Wola – Wisła Kraków, gdzie oglądać?

Przedostatnia w ligowej tabeli Stal Stalowa Wola w niedzielne południe podejmować będzie przed własną publicznością Wisłę Kraków. Gospodarze po pięciu kolejnych meczach bez porażki liczą na sprawienie sensacji. Taką byłoby urwanie nawet jednego punktu gościom z Małopolski. Wisła stoi natomiast przed szansą odrobienia części strat do czołówki tabeli, po tym jak bardzo dobrze ułożyły się dla niej wyniki sobotnich spotkań.

Wisła zdobywając w niedzielę trzy punkty, zmniejszy do zaledwie trzech oczek stratę do miejsc barażowych, mając jeszcze do rozegrania dwa zaległe mecze. Sprawdź typy na mecz Stal – Wisła.

Stal Stalowa Wola – Wisła Kraków, transmisja w TV

Spotkanie Stal Stalowa Wola – Wisła Kraków rozegrane zostanie w niedzielę (10 listopada) o godzinie 12:45. Mecz będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja będzie prowadzona na kanale TVP Sport.

Stal Stalowa Wola – Wisła Kraków, transmisja online

Rywalizację obu klubów można również oglądać za darmo za pośrednictwem internetu. Transmisje wszystkich meczów Betclic 1. Ligi są dostępne w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać dostęp wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości. Internetowa transmisja z meczu Stal – Wisła dostępna będzie także na stronie sport.tvp.pl.

Stal Stalowa Wola – Wisła Kraków, kto wygra?

Stal Stalowa Wola – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że faworytem niedzielnego spotkania jest Wisła Kraków. Chcąc postawić na jej zwycięstwo, można liczyć w Betclic na kurs wynoszący 1.50.

Stal Stalowa Wola Wisła Kraków 5.40 4.20 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie