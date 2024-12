Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Marek Zub

Stal Rzeszów – Górnik Łęczna: gdzie oglądać?

To będzie jedno z ciekawszych spotkań tej kolejki Betclic 1. ligi. Stal Rzeszów na własnym stadionie podejmie Górnik Łęczna. Jeszcze kilka miesięcy temu byłoby to starcie dwóch czołowych zespołów w lidze, ale w ostatnim czasie forma zarówno gospodarzy, jak i gości jest nieco słabsza i widać to też w tabeli. Niemniej sam mecz zapowiada się bardzo dobrze.

Stal Rzeszów – Górnik Łęczna: transmisja TV

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie TVP 3. Początek rywalizacji w sobotę 7 grudnia 2024 roku o godzinie 19:35.

Stal Rzeszów – Górnik Łęczna: stream online

Mecz ten będzie można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie. Transmisja z piątkowego meczu dostępna będzie również na stronie sport.tvp.pl.

Stal Rzeszów – Górnik Łęczna: kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu według bukmacherów jest zespół Stali Rzeszów. Kurs na ich zwycięstwo to około 2.05. Z kolei remis wyceniany jest na 3.45. Trzy punkty gości z Łęcznej to 3.20.

Kiedy odbędzie się mecz Stal Rzeszów – Górnik Łęczna? Początek meczu w sobotę 7 grudnia 2024 roku o godzinie 19:35. Gdzie obejrzeć mecz Stal Rzeszów – Górnik Łęczna? Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP 3 oraz sport.tvp.pl i Betclic TV.

