Brest – PSG: transmisja w TV oraz stream online. Mecz 3. kolejki Ligue 1 rozegrany zostanie w piątek (20 sierpnia) o godzinie 21:00. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć za darmo mecz PSG.

Brest – PSG, gdzie oglądać

Przed nami już 3. kolejka francuskiej Ligue 1. W jej ramach PSG zmierzy się na wyjeździe ze Stade Brest. Drużyna Mauricio Pochettino w piątkowy wieczór będzie walczyła o trzecie zwycięstwo w tym sezonie. W pierwszych dwóch kolejkach paryżanie pokonali 2:1 Troyes (na wyjeździe) i 4:2 Strasbourg (siebie). Teraz również wystąpią w roli murowanego faworyta do wygranej. Brest ma natomiast na swoim koncie dwa punkty po remisach 1:1 z Lyonem i Rennes.

W piątek każdy inny wynik niż wygrana PSG będzie sensacją. W jakim składzie zagra drużyna Mauricio Pochettino? Dowiedz się więcej – sprawdź nasz typ na mecz Brest – PSG.

Kiedy gra PSG?

Najbliższe spotkanie Paris Saint-Germain, którego wyjazdowym rywalem w ramach 3. kolejki Ligue 1 będzie Stade Brest rozegrane zostanie 20 sierpnia (piątek) o godzinie 21:00. Mecz odbędzie się na stadionie Stade Francis-Le Ble.

Brest – PSG: transmisja w TV na żywo

W sezonie 2021/22 prawami do transmisji meczów francuskiej Ligue 1 dysponują platformy Canal+ i Eleven Sports. Z meczu Brest – PSG: transmisja w TV będzie dostępna na kanałach nSport+ oraz Eleven Sports 2. Na pierwszych z nich mecz skomentują Krzysztof Marciniak i Marek Jóźwiak, natomiast na drugim Julian Kowalski i Mateusz Majak.

Brest – PSG, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Stade Francis-Le Ble, będzie dostępna w internecie. Mecz Brest PSG online na żywo dostępny będzie na stronie internetowej elevensports.pl oraz za pośrednictwem platformy streamingowej Canal+. W obu przypadkach mecz będzie można również oglądać na aplikacjach mobilnych udostępnionych przez obie stacje telewizyjne.

Brest – PSG: transmisja na żywo za darmo

Mecz 3. kolejki Ligue 1 będzie można obejrzeć nie tylko za pośrednictwem Eleven Sports i Canal+, ale także na stronach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu o Ligue : Brest – PSG stream na żywo będzie dostępny za darmo za pośrednictwem usługi STS TV.

Kiedy Messi zagra w PSG?

Czy w piątkowy wieczór zobaczymy na murawie bohatera letniego okna transferowego, którym niewątpliwie jest Lionel Messi? Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że nie. Argentyńczyk co prawda trenuje już z zespołem, ale nie jest jeszcze w pełni gotowy do pojawienia się na boisku. Jego debiut szykowany jest na spotkanie z Reims, które odbędzie się 28 sierpnia.

Brest – PSG, kursy bukmacherskie

Murowanym faworytem do zwycięstwa w piątkowym meczu według bukmacherów jest Paris Saint-Germain.

Brest Paris Saint-Germain 12.0 6.90 1.25 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 19. sierpnia 2021 10:26 .

