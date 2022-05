PressFocus Na zdjęciu: Caye Quintana

Śląsk – Górnik: transmisja w TV i stream online. W jednym z kończących sezon spotkań 34. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które mają jeszcze szanse na poprawienie swojej pozycji w ligowej tabeli. Zobacz gdzie transmitowane będzie spotkanie i jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Górnik Zabrze 2.80 3.85 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 07:59 .

Śląsk – Górnik, gdzie obejrzeć

Śląsk Wrocław jest już pewny utrzymania, choć w lidze nie wygrał żadnego z siedmiu ostatnich meczów. Wrocławianie pozostanie w Ekstraklasie zapewnili sobie głównie dzięki słabości Wisły Kraków, która nie potrafiła wykorzystać kolejnych potknięć bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie.

W ostatniej kolejce Śląsk na własnym stadionie będzie gości Górnika Zabrze. Obie drużyny przystąpią do meczu z nadzieją na zgarnięcie pełnej puli, która może pozwolić im na poprawienie ich pozycji w ligowej tabeli. A każda lokata wyżej to wyższe wpływy finansowe do klubu. Jest więc o co grać.

W jesiennym starciu obu zespołów górą był Górnik, który wykorzystał atut własnego boiska i wygrał pewnie 3:1. Dla Górnika była to pierwsza wygrana nad Śląskiem od czterech spotkań. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Śląsk – Górnik.

Śląsk – Górnik, transmisja na żywo w TV

Wszystkie mecze ostatniej kolejki PKO Ekstraklasy w sezonie 2021/22 będą rozgrywane równolegle. Dysponująca prawami telewizyjnymi stacja Canal+ musiała wybrać kilka spotkań, które zaprezentuje na swojej telewizyjnej antenie. Mecz Śląsk – Górnik nie znalazł uznania w jej oczach i mecz będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem internetu. Poniżej znajdziesz sposób, która pozwala na obejrzenie go zupełnie za darmo.

Śląsk – Górnik: transmisja na żywo za darmo

Dzięki ofercie przygotowanej przez bukmachera eWinner możesz teraz uzyskać zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online, za pośrednictwem której obejrzysz także mecz Śląska z Górnikiem. Wystarczy spełnić poniższe warunki.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Śląsk – Górnik, transmisja online

Mecz Śląsk – Górnik będzie dostępny tylko za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna poprzez usługę Canal+ online. Aby uzyskać do niej darmowy dostęp na 30 dni wystarczy skorzystać z opisanej powyżej oferty bukmachera eWinner.

Śląsk – Górnik, kursy bukmacherskie

Patrząc po kursach oferowanych na to spotkanie przez legalnych bukmacherów, nie ma ono zdecydowanego faworyta, choć nieco większe szanse na wygraną dawane są gościom z Zabrza.

