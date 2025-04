ROW Rybnik zmierzy się z Apatorem Toruń w meczu 3. kolejki żużlowej Ekstraligi. Spotkanie odbędzie się we wtorek (29 kwietnia) o godzinie 20:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz ROW Rybnik - Apator w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Dudek

ROW Rybnik – Apator Toruń, gdzie obejrzeć na żywo?

Nietypowo, bo we wtorek na tor wyjadą żużlowcy ROW Rybnik i Apatora Toruń. Zmierzą się ze sobą w ramach 3. kolejki Ekstraligi. W roli zdecydowanego faworyta do tego spotkania przystąpią zawodnicy Apatora.

Motor po dwóch kolejkach ma na koncie jedno zwycięstwo (49:41 ze Spartą Wrocław) i jeden remis (45:45 ze Stalą Gorzów). Rybniczanie do tej pory pokonali u siebie 49:41 Stal Gorzów i przegrali na wyjeździe 39:51 z GKM Grudziądz. Wtorkowy mecz będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

ROW Rybnik – Apator Toruń, transmisja w TV

Mecz ROW Rybnik – Apator Toruń odbędzie się we wtorek (29 kwietnia) o godzinie 20:00. W telewizji transmisja spotkania będzie dostępna an kanale Eleven Sports 1.

ROW Rybnik – Apator Toruń, transmisja online

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ możesz również wykupić samodzielnie na stronie platformy. Miesięczny koszt pakietu Super Sport to obecnie 65 zł, decydując się na roczną umowę. Do pakietu można dołożyć również paczkę z kanałami Eleven Sports. Z oferty skorzystasz z niej rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

