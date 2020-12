Dzisiaj (sobota 12 grudnia) godzinie 21:00 rozegrany zostanie mecz La Liga: Real – Atletico. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Real – Atletico: derby Madrytu

Nastroje w obu klubach są zupełnie odmienne. Broniący mistrzowskiego tytułu Real Madryt zmaga się z poważnymi problemami i zajmuje obecnie dopiero czwarte miejsce w tabeli. Do prowadzącego i kroczącego do zwycięstwa do zwycięstwa Atletico traci obecnie sześć punktów. W sobotę podopieczni Zinedine’a Zidane’a nie będą zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa.

W obecnym sezonie Real Madryt wygrał tylko sześć z jedenastu rozegranych spotkań w lidze, doznając przy tym już trzech porażek. Forma Królewskich pozostawia wiele do życzenia i kibicom zespołu trudno o optymizm przed derbowym pojedynkiem. Pojedynkiem, w którym ich drużynie przyjdzie się zmierzyć z rozpędzonymi rywalami.

Atletico spisuje się w ostatnim czasie rewelacyjnie. Drużyna prowadzona przez Diego Simeone ma na swoim koncie siedem kolejnych wygranych w La Liga, a w czterech ostatnich meczach nie straciła nawet jednej bramki. W sobotni wieczór Atletico będzie chciało potwierdzić świetną formę na Estadio Alfredo di Stefano.

Real – Atletico: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Alfredo di Stefano będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu La Liga: Real – Atletico transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 21:00. Spotkanie skomentują Rafał Wolski i Tomasz Ćwiąkała.

Real – Atletico: transmisja online

Transmisja sobotniego meczu La Liga w Madrycie będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Real – Atletico: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.