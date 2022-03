PressFocus Na zdjęciu: Josue

Raków – Legia: transmisja w telewizji oraz stream online. W sobotnim hicie Ekstraklasy jeden z kandydatów do mistrzowskiego tytułu zmierzy się z aktualnym mistrzem. Pojedynek w Częstochowie obejrzymy zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Sprawdź jak obejrzeć ten i inne spotkania Ekstraklasy można oglądać zupełnie za darmo.

Raków – Legia, gdzie obejrzeć

Świetnie spisujący się od początku rundy wiosennej Raków Częstochowa w sobotę będzie chciał potwierdzić swoje mistrzowskie aspiracje. Podopieczni Marka Papszuna przed własną publicznością podejmować będą nadal aktualnego mistrza Polski – Legię Warszawa. W roli faworyta na murawę wybiegną gospodarze.

Kibice Legii nie muszą się już raczej obawiać o ligowy byt swojej drużyny. Po serii czterech zwycięstw z rzędu drużyna Aleksandara Vukovicia awansowała na 11. miejsce w tabeli i ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową.

Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Kto będzie górą? Sprawdź typy na mecz Raków – Legia.

Raków – Legia, transmisja na żywo w TV

Mecz 26. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można oczywiście obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja “na żywo” dostępna będzie na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i TVP Sport. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 15:00.

Raków – Legia: transmisja na żywo za darmo

Za pośrednictwem internetu mecz Rakowa z Legią, a także inne pojedynku Ekstraklasy, możemy obejrzeć w usłudze Polsat Box Go. Teraz można uzyskać do niej dostęp na 30 dni zupełnie za darmo. Wystarczy skorzystać z ciekawej promocji przygotowanej przez Fuksiarza. O to co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Raków – Legia, transmisja online

Stream online z meczu dostępny będzie w usługach Canal+ online i Polsat Box Go (powyżej sposób na darmowy 30-dniowy dostęp), a także na internetowej stronie TVP Sport.

Raków – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w sobotnim meczu dają piłkarzom Rakowa, którzy będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska.

Raków Częstochowa Legia Warszawa 2.00 3.55 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2022 09:35 .

