Raków – Motor: gdzie oglądać?

Trwający weekend to ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy w 2024 roku. Jedno z sobotnich spotkań to rywalizacja Raków Częstochowa – Motor Lublin. Medaliki z pewnością chcą zakończyć rok kalendarzowy z przytupem, a wygraną na pewno im w tym pomoże. Co więcej, komplet punktów sprawi, że strata do liderującego Lecha Poznań pozostania taka sama lub zmniejszy się w przypadku zgubienia punktów przez Kolejorza. Zadanie przed podopiecznymi Marka Papszuna jednak nie będzie łatwe, bowiem Motor w pięciu ostatnich meczach odnosił same zwycięstwa. Bez wątpienia w sobotę zapowiada się ciekawa i zacięta rywalizacja.

Raków – Motor: transmisja w TV

Transmisja spotkania Raków – Motor będzie dostępna w telewizji na dwóch kanałach. Starcie będzie można śledzić na Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Początek meczu o godzinie 20:15.

Raków – Motor: transmisja online

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025 można oglądać w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Teraz przygotowana zostąła oferta dzięki której można zgarnąć pakiet Super Sport za 20 zł za pierwszy miesiąc. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Raków – Motor: kto wygra?

Raków – Motor: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu Raków Częstochowa – Motor Lublin będą podopieczni Marka Papszuna. Kurs na wygraną Medalików wynosi ok. 1.50, zaś zwycięstwo gości można postawić z kursem ok. 7.00. Analitycy bukmacherscy zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, oszacowali ze współczynnikiem ok. 4.45.

Raków Częstochowa Motor Lublin 1.50 4.45 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 grudnia 2024 18:08 .

