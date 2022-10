PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków – Miedź: transmisja w TV i stream online. Raków Częstochowa marzy o zdobyciu mistrzostwa Polski w obecnych rozgrywkach i ma na to spore szansę, ale by to osiągnąć mecze takie, jak ten z Miedzią musi po prostu wygrywać. Goście przystępują do tego pojedynku z nożem na gardle. Jeśli zespół z Dolnego Śląska chce utrzymać się w PKO Ekstraklasie musi wreszcie zacząć regularnie punktować. Początek meczu o godzinie 18:00.

Raków Częstochowa – Miedź Legnica, gdzie oglądać

Raków przegrał w tym sezonie tylko dwa mecze ligowe: z Cracovią oraz Górnikiem Zabrze. Przed 12. kolejką PKO Ekstraklasy podopieczni Marka Papszuna byli liderem tabeli, ale obecnie po wygranej z Wartą Poznań przeskoczyła ich Legia Warszawa. Jeśli Raków chce realnie myśleć o wywalczeniu tytułu mistrza Polski to poniedziałkowy mecz musi wygrać. Każdą stratę punktów gospodarzy będzie można uznać za niespodziankę.

Miedź to ostatni zespół PKO Ekstraklasy. Sytuacja beniaminka z kolejki na kolejkę staje się coraz gorsza. Już w tym momencie zespół z Dolnego Śląska traci aż siedem punktów do znajdującej się na bezpiecznej pozycji Korony Kielce. Jeśli goście poniedziałkowego starcia nie zaczną zbierać punktów to ich marzenia o utrzymaniu w najwyższej klasie rozgrywkowej szybko prysną. Trudno jednak się spodziewać, by pokusili się o choćby jeden punkt w meczu z faworyzowanym Rakowem.

Raków Częstochowa – Miedź Legnica, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowe spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Raków Częstochowa – Miedź Legnica transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:00.

Raków Częstochowa – Miedź Legnica, transmisja online

Starcie Rakowa Częstochowa z Miedzią Legnica możecie również obejrzeć za pośrednictwem Internetu, poprzez usługę CANAL+ Online, do czego serdecznie zachęcamy. Dodatkowo korzystając z naszej oferty możecie zaoszczędzić aż 114 zł. Jeśli zdecydujecie się wykupić od razu 6-miesięczny pakiet z góry zapłacicie jedynie 180 zł zamiast 294 zł. Standardowy miesięczny pakiet z dostępem do meczów PKO Ekstraklasy kosztuje 49 zł.

Raków Częstochowa – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Nie jest żadną niespodzianką, że zdecydowanym faworytem jest Raków Częstochowa. Kursy na zwycięstwo podopiecznych Marka Papszuna wynoszą około 1,30. Znacznie wyższe typy są przewidziane na remis oraz wygraną Miedzi Legnica.

Raków Częstochowa Miedź Legnica 1.30 5.50 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 października 2022 11:20 .