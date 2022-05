PressFocus Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Raków – Cracovia: transmisja w TV i stream online. W jednym z niedzielnych meczów 32. kolejki PKO Ekstraklasy walczący o mistrzostwo Polski Raków podejmować będzie nieobliczalną drużynę Pasów. Mecz oczywiście obejrzymy w polskiej telewizji. Sprawdź jak uzyskać dostęp do transmisji za darmo.

Raków – Cracovia, gdzie obejrzeć

Raków niedzielne popołudnie będzie bronił fotelu lidera PKO Ekstraklasy. Drużyna Marka Papszuna zasiada w nim tylko dlatego, że ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań z Lechem Poznań. Obie drużyny do tej pory zgromadziły na swoim koncie po 65 punktów.

Raków w niedzielę zagra o czwarte zwycięstwo z rzędu i do meczu z Cracovią niewątpliwie przystąpi w roli faworyta. Piłkarze z Częstochowy nie mogą jednak lekceważyć swojego przeciwnika, który choć gra o “pietruszkę”, nie zamierza ułatwiać zadania rywalom.

Drużyna Marka Papszuna w tym sezonie doznała tylko czterech porażek. Jednym z zespołów, który znalazł sposób na jej pokonanie była właśnie Cracovia, która u siebie wygrała 1:0. Czy Raków weźmie rewanż? Sprawdź typy na mecz Raków – Cracovia.

Raków – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Pojedynek Rakowa z Cracovią rozpocznie się o godzinie 15:00 i będzie transmitowany na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Komentarz do niego zapewnią Adam Marchliński i Remigiusz Jezierski.

Raków – Cracovia: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli chciałbyś obejrzeć mecz Rakowa z Cracovią za pośrednictwem internetu to warto skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera eWinner, który pozwala na odebranie zupełnie za darmo voucheru na 30-dniowy dostęp do usług Canal+ online. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Raków – Cracovia, transmisja online

Niedzielne spotkanie w Częstochowie, ale także inne mecze PKO Ekstraklasy można oglądać online korzystając z usługi Canal+ online. Jeżeli nie masz wykupionego odpowiedniego pakietu, teraz możesz zupełnie za darmo uzyskać dostęp do pakietu sportowego w tej usłudze. Pozwala na to promocja przygotowana przez bukmachera eWinner, której warunki przedstawiliśmy powyżej.

Raków – Cracovia, kursy bukmacherskie

Polscy bukmacherzy są niemal pewni, że trzy punkty po tym meczu trafią na konto Rakowa. Wystarczy spojrzeć na kursy oferowane przez nich na ten pojedynek

Raków Częstochowa Cracovia 1.45 4.70 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 maja 2022 10:27 .

