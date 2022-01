Puchar Narodów Afryki 2022: transmisja za darmo. Gdzie oglądać Puchar Narodów Afryki?

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah podczas poprzedniej edycji PNA

Puchar Narodów Afryki 2022: transmisja za darmo. W niedzielę rusza 33. edycja Pucharu Narodów Afryki – rozgrywek, który wyłonią najlepszą reprezentację w Afryce. Rywalizacji nie obejrzymy w Polsce w tradycyjnej telewizji. Jest jednak sposób, aby oglądać wszystkie mecze zupełnie za darmo. Sprawdź co trzeba zrobić.

Puchar Narodów Afryki 2022 – gdzie oglądać?

Puchar Narodów Afryki pierwotnie miał zostać rozegrany na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku, ale ze względu niekomfortowe warunki pogodę, a przede wszystkim bardzo wysoką temperaturę, został przełożony na początek 2022 roku. Gospodarzem turnieju, w którym udział wezmą 24 reprezentacje jest Kamerun.

Kamerun jest również wymieniany w gronie kilku kandydatów do końcowego sukcesu. Tytułu broni natomiast reprezentacja Algierii, która w czerwcu 2019 roku pokonała w wielkim finale 1:0 Senegal. Obie te drużyny także zaliczane są do grona faworytów turnieju.

W ramach zbliżającej się edycji Pucharu Narodów Afryki rozegrane zostaną łącznie 52 spotkania. W pierwszym etapie 24 drużyny będą rywalizowały w sześciu grupach po cztery zespoły. Awans do fazy pucharowej wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc. Triumfator turnieju wyłoniony zostanie 6 lutego, kiedy na stadionie w Yaounde rozegrane zostanie finałowe spotkanie.

Puchar Narodów Afryki: transmisja w tv

Niestety rywalizacji w Pucharze Narodów Afryki w tym roku nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji. Prawami do pokazywania rywalizacji w mistrzostwach Afryki w naszym kraju dysponuje platforma streamingowa Viaplay. Oznacza to, że mecze obejrzymy jedynie za pośrednictwem internetu po wykupieniu odpowiedniej subskrypcji. Poniżej przedstawiamy jednak sposób, dzięki któremu będzie można obejrzeć wszystkie mecze PNA 2022 zupełnie za darmo.

Puchar Narodów Afryki: transmisja za darmo

Transmisje z meczów Pucharu Narodów Afryki w swojej ofercie ma STS zakłady bukmacherskie, który udostępnia je swoim klientom zupełnie za darmo. Co trzeba zrobić, aby mieć dostęp do transmisji. To bardzo proste – wystarczy spełnić dwa warunki. Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS. Jeżeli go jeszcze nie macie, możecie założyć je klikając w poniższy link. W tym miejscu warto pamiętać o podaniu kodu promocyjnego GOAL, dzięki któremu na Wasze konto trafi atrakcyjny bonus powitalny.

Puchar Narodów Afryki: online i stream

Jak już wspomnieliśmy wszystkie mecze Pucharu Narodów Afryki będą dostępne na platformie Viaplay. Konieczne jest jednak wykupienie subskrypcji, której miesięczny koszt w standardowej ofercie wynosi 34 złote. Powyżej przedstawiliśmy jednak sposób dzięki któremu możemy oglądać spotkania PNA zupełnie za darmo.

Puchar Narodów Afryki: kursy bukmacherskie

W ramach Pucharu Narodów Afryki 2022 rozegrane zostaną łącznie 52 spotkania. Rywalizację na afrykańskich boiskach w swoich ofertach mają oczywiście legalni polscy bukmacherzy.

17:00 9. stycznia 2022 Kamerun Burkina Faso 1.64 3.55 6.30 20:00 9. stycznia 2022 Etiopia Republika Zielonego Przylądka 4.75 3.15 1.93 14:00 10. stycznia 2022 Senegal Zimbabwe 1.28 5.15 13.0 17:00 10. stycznia 2022 Gwinea Malawi 1.60 3.75 6.15 17:00 10. stycznia 2022 Maroko Ghana 2.13 3.05 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7. stycznia 2022 09:38 .

