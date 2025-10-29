Puchar Ligi Angielskiej gdzie oglądać? Transmisja EFL Cup (29.10)

Puchar Ligi Angielskiej jest znany pod dwiema innymi nazwami, czyli EFL Cup i Carabao Cup. Gdzie oglądać te rozgrywki w Polsce? Transmisje są dostępne za darmo, ale nie będzie ich w standardowej telewizji.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Pucharu Ligi Angielskiej

Puchar Ligi Angielskiej gdzie oglądać?

Mecze Pucharu Ligi Angielskiej nie są dostępne w polskiej telewizji i można oglądać za darmo w usłudze STS TV. Platforma bukmachera udostępni transmisje wszystkich spotkań Carabao Cup w sezonie 2025/2026. Warunkiem jest założenie konta oraz postawienie dowolnego zakładu. Następnie wystarczy przejść do sekcji „zakłady na żywo” i uruchomić transmisję wybranego meczu.

Rejestracja konta nie zajmie Ci więcej niż kilka minut. Proces dokończysz sprawnie i uzyskasz dostęp nawet po pierwszym gwizdku w meczu.

Jak oglądać Carabao Cup w STS TV?

Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL (z tego linku), Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł, Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję wybranego meczu Pucharu Ligi Angielskiej!

EFL Cup: czy jest transmisja TV?

W Polsce transmisja TV z rozgrywek EFL Cup nie będzie dostępna. Żadna ze stacji nie wykupiła praw do pokazywania spotkań Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026. Zresztą przy okazji poprzedniej edycji rozgrywek wystąpiła identyczna sytuacja.

Puchar Ligi Angielskiej mecze 29.10.2025:

20:45: Arsenal – Brighton

20:45: Liverpool – Crystal Palace

20:45: Swansea – Manchester City

20:45: Wolves – Chelsea

21:00: Newcastle – Tottenham

Gdzie oglądać Carabao Cup za darmo?

Carabao Cup w Polsce można oglądać tylko na platformach bukmacherów. Transmisje meczów przeprowadzą STS TV, Betclic TV oraz Superbet TV. Zupełnie darmową możliwość oglądania zapewnia Superbet, który wymaga tylko założenia konta. Nie trzeba wpłacić żadnych środków ani zawierać zakładu.

