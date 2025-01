Paris Saint-Germain – Stade Reims: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.01.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Paris Saint-Germain – Stade Reims, gdzie oglądać?

W Ligue 1 jest tylko jedna niepokonana drużyna. To Paris Saint-Germain, które ma imponujący bilans 14:4. Bilans bramkowy to zaś 48:16. Minione cztery ligowe kolejki to komplet zwycięstw. Wyższość mistrza Francji uznało niedawno Lens (1:2).

Stade Reims ma więcej porażek (7), niż zwycięstw (5), czy remisów (6). Zespół nie wygrał żadnego z pięciu ostatnich meczów w Ligue 1. W minionej kolejce doszło do remisu 1:1 z Le Have.

Paris Saint-Germain – Stade Reims, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – Stade Reims obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 4. Starcie skomentują Jakub Ostrowski i Adrian Gątarek.

Paris Saint-Germain – Stade Reims, transmisja online

Starcie w ramach 19. kolejki Ligue 1 możesz obejrzeć również w internecie – w serwisach streamingowych elevensports.pl, Polsat Box Go oraz CANAL+ online, a także w usłudze Superbet TV.

Paris Saint-Germain – Stade Reims, kto wygra?

Paris Saint-Germain – Stade Reims, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Paris Saint-Germain, o czym świadczą kursy. Stade Reims teoretycznie nie ma czego szukać w stolicy Francji, co pokazuje współczynnik aż 10.50. Z kolei kurs na paryżan to 1.27

Paris Saint-Germain Reims 1.26 6.75 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 stycznia 2025 01:43 .

