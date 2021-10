PSG – Lille: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream

PSG – Lille: gdzie można zobaczyć mecz Ligue 1? Niezwykle ciekawie zapowiada się batalia w ramach 12. kolejki ligi francuskiej, w której aktualny lider rozgrywek zmierzy się z mistrzem Ligue 1. Na Parc des Princes emocji nie powinno zabraknąć. Tym bardziej że spodziewany od pierwszej minuty jest występ Kyliana Mbappe i Lionela Messiego. Poniżej prezentujemy wiadomości związane z transmisją ze starcia PSG – Lille w telewizji i online.



Paris Saint-Germain Ligue 1

29/10/2021 21:00 Parc des Princes

Lille OSC

Mecz PSG – Lille dzisiaj, gdzie oglądać

Paris Saint-Germain przystąpi do piątkowej potyczki po zremisowanym hicie ligi francuskiej z Olympique Marsylia. Co prawda obie drużyny skierowały piłkę do siatki, ale sędzia trafień nie uznał i bój zakończył się bezbramkowym remisem. Ogólnie podopieczni Mauricio Pochettino są od trzech meczów bez porażki, notując w nich dwa zwycięstwa i jeden remis.

Lille natomiast ostatnio notuje gorszy czas. Aktualnie mistrzowie Ligue 1 pozostają od trzech meczów bez wygranej. Zaliczyli w nich dwa remisy i jedną porażkę. W poprzedniej kolejce drużyna Jocelyna Gourvenneca tylko zremisowała ze Stade Brestois (1:1).

PSG – Lille, darmowa transmisja w STS

STS zakłady bukmacherskie oferuje swoim klientom darmowe transmisje z wszystkich meczów Ligue 1. Jedyny warunek jaki należy spełnić, by zyskać dostęp do transmisji, to postawienie zakładu w ciągu 24 godzin przed meczem. Transmisje można oglądać zarówno na stronie, jak i w aplikacji mobilnej bukmachera.

PSG – Lille, transmisja TV

Spotkanie na Parc des Princes może być bardzo interesujące. Mecz PSG – Lille będzie dostępny w telewizji. Transmisję ze spotkania przeprowadzą stacje Eleven Sports 1 i Canal+ Sport 2.

Borussia PSG – Lille, transmisja online

Mecz na stadionie w Paryżu będzie także dostępny dla użytkowników internetu. Starcie PSG – Lille będzie można zobaczyć online dzięki platformom Canal+ Online i Polsat Box Go. Każda z nich jest do dyspozycji internautów jako strona internetowa, ale także aplikacja mobilna dostępna na tablety lub smartfony z systemami Android i iOS.

PSG – Lille, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem potyczki na Parc Des Princes są gospodarze. Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, że Paris Saint-Germain sięgnie dzisiaj wieczorem po pełną pulę.

