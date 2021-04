Real – Chelsea – gdzie obejrzeć mecz? Z meczu Real – Chelsea transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź gdzie! Pierwszy półfinał Ligi Mistrzów odbędzie się dzisiaj (27 kwietnia 2021 roku) w Madrycie.

Real – Chelsea – gdzie oglądać mecz?

Już dzisiaj rozegrane zostanie pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt zmierzy się na Estadio Alfredo Di Stefano z londyńską Chelsea. Królewscy w dwumeczu z The Blues powalczą o 17. w historii klubu finał rozgrywek o Puchar Europy. Klub ze stolicy Hiszpanii jest również rekordzistą pod względem liczby triumfów w tych rozgrywkach, bowiem trofeum mieli okazję wznosić do góry już 13 razy. Dla porównania Chelsea do tej pory w finale występowała tylko dwa razy i zwyciężyła raz.

Dwumecz pomiędzy Realem Madryt i Chelsea nie ma zdecydowanego faworyta. Kluczowy dla losów rywalizacji bez wątpienia będzie miał wynik pierwszego spotkania. Za Królewskimi zdecydowanie przemawia atut własnego boiska, ale do meczu przystąpią osłabieni brakiem między innymi Sergio Ramosa, Ferlanda Mendy’ego czy Fede Valverde. Menedżer The Blues Thomas Tuchel nie ma natomiast większych problemów kadrowych i będzie mógł we wtorkowy wieczór postawić na najsilniejszą jedenastkę.

Obie drużyny miały do tej pory okazję spotkać się ze sobą tylko raz, a miało to miejsce w 1998 roku. Stawką meczu rozgrywanego na Stade Louis II w Monaco był Superpuchar Europy. Lepsza okazała się wówczas Chelsea, która wygrała skromnie 1:0. We wtorek Real stanie przed pierwszą szansą rewanżu. Sprawdź bukmacherskie kursy na mecz Real Madryt – Chelsea.

Liga mistrzów: Real – Chelsea na jakim programie?

Wszystkie mecze obecnej edycji Ligi Mistrzów można obejrzeć w polskiej telewizji. Prawami do transmisji pojedynków Champions League dysponuje w Polsce platforma Polsat Sport. Z półfinałowego meczu Real – Chelsea transmisja na żywo będzie prowadzona na kanale Polsat Sport Premium 1, a pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.

Jeżeli nie posiadasz to nic straconego, bowiem w mecz Real – Chelsea online będzie dostępy za pośrednictwem platformy IPLA. Można z niej korzystać między innymi dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej, która jest dostępna na wszystkie urządzenia mobilne działające w oparciu o Androida lub iOS.