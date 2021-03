Z meczu Pogoń – Lech: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (7 marca) o godzinie 15:00. Spotkanie w Szczecinie odbędzie się w ramach 20. kolejki PKO Ekstraklasy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Pogoń – Lech. Portowcy wrócą na zwycięski szlak?

Szczecinianie do batalii z Kolejorzem podejdą, będąc w trudnym położeniu. Ostatnie dwa mecze ekipa Kosty Runjaicia przegrała. Najpierw Pogoń uległa Wiśle Kraków 1:2, a następnie musiała uznać wyższość Śląskowi Wrocławia. Z drużyną Vitezslava Lavicki team ze Szczecina przegrał także 1:2.

Tymczasem lechici ostatnio zanotowali dwa zwycięstwa z rzędu, pokonując kolejno Śląsk Wrocław 1:0 i Wartę Poznań 2:1. Tym samym po rozegraniu 19 spotkań ligowych Lech ma na swoim koncie 25 punktów, tracąc 10 oczek do wicelidera rozgrywek. Dodajmy, że przed rozegraniem dzisiejszego starcia Kolejorz jest dziewiąty w tabeli.

Pogoń – Lech, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na stadionie w Szczecinie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Pogoń – Lech transmisja na żywo będzie dostępna na antenach TVP Sport, Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Skomentują je Robert Skrzyński i Tomasz Wieszczycki na antenach C+. Z kolei u publicznego nadawcy relację z meczu przeprowadzi Maciej Iwański.

Pogoń – Lech: transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu PKO Ekstraklasy będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Pogoń – Lech: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl. Ponadto mecz będzie dostępny na stronie inernetowej Sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Pogoń – Lech: kursy bukmacherskie

W niedzielnym spotkaniu bukmacherzy odrobinę większe szanse na zdobycie trzech punktów dają gospodarzom.

Pogoń Szczecin Lech Poznań 2.72 3.35 2.85 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 7. marca 2021 12:10 .



