fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Gdzie oglądać mecz Podbeskidzie – Ruch? Niedzielne starcie dziewiątej kolejki Fortuna 1 Ligi zapowiada się bardzo ciekawie. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję w TV i online z udziałem Górali i Niebieskich. Spotkanie zacznie się już o 12:40.

Podbeskidzie – Ruch Chorzów, gdzie obejrzeć

Podbeskidzie pod wodzą trenera Mirosława Smyły w ostatnich dniach bardzo rozczarowało. Najpierw zostało rozbite przez Stal Rzeszów (0:5). Tymczasem kilka dni później Górale skompromitowali się z Fortuna Pucharze Polski, zostając wyeliminowanym przez Lechię Zielona Góra po dogrywce (1:2).

Ruch Chorzów ma natomiast za sobą przegrane Wielkie Derby Śląska z Górnikiem Zabrze (0:1). Kapitalnym trafienie w tym boju popisał się Rafał Janicki i przygoda Niebieskich z Pucharem Tysiąca Drużyn dobiegła końca.

Okazją na rehabilitację ma być dla chorzowian potyczka z bielszczanami, z którymi nie grali o ligowe punkty od 2018 roku. Sprawdź typy na mecz Podbeskidzie – Ruch.

Podbeskidzie – Ruch Chorzów, transmisja na żywo w TV

Rywalizacja Podbeskidzia z Ruchem odbędzie się w niedzielę (4 września) o godzinie 12:40. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport.

Podbeskidzie – Ruch Chorzów: transmisja na żywo za darmo

Mamy dobre wieści dla użytkowników, którzy nie mają dostępu do Polsat Sport. Spotkanie można zobaczyć na platformie Polsat Box Go. Tak się składa, że bukmacher Fuksiarz przygotował genialną promocję, dzięki której można korzystać z pakietu sportowego w usłudze przez 30 dni za darmo. Wystarczy tylko spełnić konkretne warunki. Warto zaznaczyć, że pakiet daje dostęp nie tylko do meczów na zapleczu PKO Ekstraklasy, ale także do La Liga na antenie Eleven Sports, czy Ligi Mistrzów w Polsat Sport Premium.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Podbeskidzie – Ruch Chorzów, transmisja online

Starcie można oglądać na platformie Polsat Box Go za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub dedykowanej strony internetowej. Spotkanie zacznie się o 12:40.

Podbeskidzie – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Mimo fatalnej dyspozycji w ostatnim czasie eksperci bukmacherscy typują gospodarzy w roli faworyta. Sugerują to nawet kursy, które prezentujemy poniżej.

1. liga Podbeskidzie Bielsko-Biała Ruch Chorzów 2.42 3.32 3.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2022 05:49 .

