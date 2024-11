PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Podbeskidzie – Pogoń, gdzie oglądać?

Pogoń Grodzisk Mazowiecki to niespodziewany lider i główny kandydat do awansu z drugiej ligi. Ma cztery punkty przewagi nad drugą w tabeli Wieczystą Kraków. W niedzielę Pogoń zagra na wyjeździe z Podbeskidziem, które jest z kolei wielkim rozczarowaniem. Wydawało się, że po spadku z pierwszej ligi drużyna z Bielska będzie dążyć do szybkiego powrotu, lecz stała się zwykłym ligowym średniakiem.

Mecz Podbeskidzie – Pogoń Grodzisk Mazowiecki rozpocznie się o godzinie 19:35. Sprawdź nasze typy.

Podbeskidzie – Pogoń, transmisja TV

Mecz pomiędzy Podbeskidziem a Pogonią Grodzisk Mazowiecki będzie dostępny w tradycyjnej telewizji na kanale TVP 3.

Podbeskidzie – Pogoń, transmisja online

Spotkanie Podbeskidzie – Pogoń Grodzisk Mazowiecki można śledzić także w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

Podbeskidzie – Pogoń, kto wygra?

Podbeskidzie – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że goście mają większe szanse na zgarnięcie pełnej puli. Kurs na wygraną Pogoni Grodzisk Mazowiecki wynosi 2.17. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Podbeskidzia jest to 3.00. Kurs na remis wynosi natomiast 3.40. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Podbeskidzie Bielsko-Biała Pogoń Grodzisk Mazowiecki Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2024 21:51 .

Gdzie oglądać mecz Podbeskidzie – Pogoń Grodzisk Mazowiecki? Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na TVP 3 oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Podbeskidzie – Pogoń Grodzisk Mazowiecki? Ten mecz odbędzie się w niedzielę (24 listopada) o godzinie 19:35.

