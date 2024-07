PressFocus Na zdjęciu: Jaka Kolenc

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Olimpia Elbląg, gdzie oglądać?

Podbeskidzie Bielsko-Biała spadło do Betclic 2 Ligi i liczy na błyskawiczny powrót na drugi poziom rozgrywkowy. Pierwszym rywalem Górali będzie Olimpia Elbląg. Kto wyjdzie zwycięsko z niedzielnego starcia? Początek meczu już dzisiaj o godzinie 18:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Podbeskidzie Bielsko-Biała – Olimpia Elbląg.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Olimpia Elbląg, czy jest transmisja?

Starcie między Podbeskidziem Bielsko-Biała a Olimpią Elbląg niestety nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. W internecie tego spotkania również nie obejrzysz. Za pośrednictwem Betclic TV będzie można za to śledzić dwa pozostałe niedzielne mecze: Świt Skolwin – KKS Kalisz oraz Zagłębie Sosnowiec – Olimpia Grudziądz.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Olimpia Elbląg, sonda

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Olimpia Elbląg, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu są gospodarze, czyli jeden z faworytów do wygrania tych rozgrywek. Typ na wygraną Podbeskidzia Bielsko-Biała wynosi mniej więcej 1.83, a kurs na zwycięstwo Olimpii Elbląg to około 3.63. Natomiast ewentualny remis jest wyceniany na mniej więcej 3.73. To spotkanie możesz obstawić u bukmachera Betclic.

Podbeskidzie Bielsko-Biała Olimpia Elbląg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lipca 2024 04:54 .

Gdzie obejrzeć mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała – Olimpia Elbląg? Spotkanie niestety nie będzie nigdzie transmitowane. Kiedy odbędzie się spotkanie Podbeskidzie Bielsko-Biała – Olimpia Elbląg? Początek meczu w niedzielę (21 lipca) o godzinie 18:00.

