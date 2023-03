PSG – Rennes: transmisja w TV i online. Mistrzostwo Francji jest już na wyciągnięcie ręki dla PSG. Zwycięstwo w starciu ze Stade Rennais przybliży podopiecznych Christophe Galtiera do sukcesu. A zależeć im powinno bardzo, bo to jedyne trofeum, po jakie mogą sięgnąć.

Pressfocus Na zdjęciu: Zawodnicy Paris-Saint Germain

Paris Saint-Germain – Stade Rennais, gdzie oglądać

Rośnie przewaga Paris-Saint Germain nad pozostałymi zespołami w Ligue 1. Paryżanie pewnie zmierzają po kolejny tytuł mistrzowski, zwłaszcza że jest to jedyne trofeum, po które mogą w tym sezonie sięgnąć. Naszpikowana gwiazdami drużyna odpadła już z wszelkich pozostałych rozgrywek.

Rennes ma nadzieję, że uda się wdrapać na pozycję zapewniającą udział w przyszłej edycji europejskich pucharów. Brakuje niewiele, bo strata do szóstego miejsca to tylko dwa punkty. W ostatnich meczach nie wyglądało to najlepiej, bo porażka z Marsylią i bezbramkowy remis z Auxerre oddalił ich od tego celu.

Stade Rennais wygrało w poprzednim meczu z PSG. Czy da radę powtórzyć to także w niedzielę? Sprawdźcie nasze typy na mecz PSG – Rennes.

Paris Saint-Germain – Stade Rennais, transmisja na żywo w TV

Starcie Paris-Saint Germain ze Stade Rennais obejrzycie na antenie CANAL+Sport 5, a także w Eleven Sports 4. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:05.

Paris Saint-Germain – Stade Rennais, transmisja na żywo za darmo

Mecz PSG ze Stade Rennais obejrzycie również zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu PSG – Rennes zostanie odblokowany

Paris Saint-Germain – Stade Rennais, transmisja online

Poza klasyczną telewizją mecz PSG ze Stade Rennais obejrzeć będziecie mogli również w Internecie. Spotkanie w ramach 28. kolejki Ligue 1 będzie dostępne w usłudze CANAL+ Online. Pakiet ze stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie. Jeśli skorzystasz z naszej oferty i wykupisz subskrypcję na sześć miesięcy z góry, to zapłacisz jedynie 354 zł, oszczędzając tym samym aż 60 zł.

Paris Saint-Germain – Stade Rennais, kursy bukmacherskie

Mało kto stawia na to, że Stade Rennais będzie stać na postawienie się PSG na Parc des Princes. Kurs na wygraną Rennes to aż 6.00, podczas gdy zwycięstwo mistrza Francji wyceniane jest jedynie na 1.50.

Paris Saint-Germain Rennes 1.54 4.90 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2023 09:06 .

