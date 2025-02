AS Monaco o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów walczyć będzie z Benfiką Lizbona. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00. Sprawdzamy, gdzie oglądać mecz w TV i online.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AS Monaco

AS Monaco – Benfica Lizbona, gdzie oglądać?

Francusko-portugalsko potyczka w Lidze Mistrzów zapowiada się bardzo interesująco w środowy wieczór. AS Monaco zagra z Benfiką Lizbona ponownie. Po raz ostatni drużyny mierzyły się ze sobą w listopadzie minionego roku. Wówczas górą byli Portugalczycy (3:2).

Monaco podejdzie natomiast do rywalizacji po lekcji piłki nożnej z Paris Saint-Germain (1:4). Ekipa Luisa Enrique wygrała różnicą trzech goli (4:1). Tymczasem lizbończycy mają zamiar wygrać czwarte z rzędu spotkanie. W lidze ostatnio Benfica pokonała Moreirense (3:2).

AS Monaco – Benfica Lizbona, transmisja w TV

Potyczka z udziałem ekip z Ligue 1 i Liga Sagres będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania AS Monaco – Benfica zacznie się o godzinie 21:00. Będzie emitowana na antenach TVP 1, TVP Sport oraz CANAL+ 360. U publicznego nadawcy starcie skomentują Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski. Z kolei w stacji premium sprawozdawcami będą Krzysztof Marciniak oraz Michał Bojanowski.

AS Monaco – Benfica Lizbona, transmisja online

Nie tylko w tradycyjny sposób będzie można oglądać potyczkę z udziałem AS Monaco i Benfiki. Rywalizacja będzie też emitowana w internecie. Taką możliwość zapewnia platforma CANAL+ online.

Kurs 150 na zwycięzcę meczu Monaco – Benfica

AS Monaco – Benfica Lizbona, kto wygra?`

Gdzie obejrzeć mecz AS Monaco – Benfica Lizbona? Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie CANAL+ 360 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz AS Monaco – Benfica Lizbona? Spotkanie rozegrane zostanie w środę (12 lutego) o godzinie 21:00.

