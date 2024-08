fot. Alessio Morgese/E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Milan – Torino, gdzie oglądać?

Milan rozpoczął tego lata nowy projekt pod wodzą Paulo Fonseki. Szkoleniowiec przejął schedę po Stefano Piolim, który zakończył swoją przygodę na San Siro. W ekipie Rossonerich doszło również do kilku zmian kadrowych, a zespół wzmocniony chociażby Alvaro Moratą spróbuje pokonać na inaugurację sezonu Torino. Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko, gdyż kibice nie są pewni, jak Milan poradzi sobie w nowej odsłonie.

Mecz Milan – Torino odbędzie się w sobotę 17 sierpnia o godzinie 20:45. Sprawdź nasze typy.

Milan – Torino, transmisja TV

Spotkanie 1. kolejki Serie A pomiędzy Milanem a Torino będzie oczywiście transmitowane w telewizji. Można je śledzić na kanale Eleven Sports 1.

Milan – Torino, transmisja online

Mecz Milanu z Torino będzie dostępny również w internecie. Jeśli nie masz możliwości obejrzenia transmisji w telewizji, takowa opcja istnieje dzięki portalowi elevensports.pl oraz usłudze STS TV.

Milan – Torino, kto wygra?

Milan – Torino, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że AC Milan ma w tym starciu znacznie większe szanse na trzy punkty. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi raptem 1.68, natomiast w przypadku ewentualnej wygranej Torino jest to aż 5.30. Kurs na remis wynosi z kolei 3.90. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Wystarczy wpisać go podczas rejestracji nowego konta.

AC Milan Torino Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2024 09:19 .

Gdzie obejrzeć mecz Milan – Torino? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na Eleven Sports 1 oraz internecie na stronie elevensports.pl i usłudze STS TV Kiedy odbędzie się spotkanie Milan – Torino? Sobotni mecz 1. kolejki Serie A pomiędzy Milanem a Torino rozpocznie się o godzinie 20:45

