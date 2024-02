Milan - Napoli: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Niedzielny mecz Milanu z Napoli w ramach 24. kolejki Serie A to obowiązkowa pozycja dla każdego fana calcio. Sprawdź, gdzie obejrzeć ten pojedynek w TV oraz online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:45.

Milan – Napoli, gdzie oglądać

Niedzielny mecz na San Siro zapowiada się bardzo ciekawie. AC Milan próbuje gonić czołówkę ligi po słabszym początku sezonu, z kolei Napoli wciąż wierzy, że zdoła wskoczyć do TOP4, by zagrać w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Szykuje się bardzo zacięte widowisko, a o końcowym wyniku mogą zdecydować detale, jak indywidualne błędy. W roli faworyta stawiany jest zespół Piolego, ale tak naprawdę trudno przewidzieć końcowe rozstrzygnięcie. To obowiązkowa pozycja dla każdego fana Serie A.

Milan – Napoli, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz Milan – Napoli będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Początek o godzinie 20:45.

Milan – Napoli, transmisja online

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online również dzięki usłudze STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do meczu Serie A zostanie odblokowany.

Starcie Rossonerich będzie dostępne na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Milan – Napoli, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazali jako faworyta meczu drużynę AC Milan. Jest to zrozumiałe mając na uwadze formę obu zespołów. Jednak Napoli potrafi być groźne mimo gorszej dyspozycji i nie należy odbierać im szans na korzystny rezultat.

AC Milan SSC Napoli 2.00 3.70 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2024 15:21 .

Gdzie obejrzeć mecz Milan – Napoli? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Milan – Napoli? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 11 lutego, o godzinie 20:45.

