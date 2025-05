Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mecz Realu dzisiaj: transmisja

Real Madryt w dzisiejszym meczu z Celtą Vigo musi sięgnąć po zwycięstwo, jeżeli chce pozostać w walce o mistrzowski tytuł. Po sobotniej wygranej Barcelony, jej przewaga nad Królewskimi w ligowej tabeli wzrosła już do siedmiu punktów. Drużyna Carlo Ancelottiego jest faworytem, ale na pewno nie może zlekceważyć swojego przeciwnika.

Mecz Real Madryt – Celta rozpocznie się o godzinie 14:00. W telewizji transmisja z niego dostępna na kanale CANAL+ Sport. Są jednak dwa sposoby na obejrzenie tego spotkania za darmo za pośrednictwem internetu. Darmowa transmisja dostępna będzie na platformie STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo łatwe, bowiem wystarczy założyć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za co najmniej 2 zł. Innym sposobem jest odebranie za darmo kodu na dostęp do platformy CANAL+ online. Taką ofertę przygotowała Fortuna, a jej szczegóły znajdziesz niżej.

Voucher od Fortuny – 3 miesiące dostępu do CANAL+ za darmo

Aż 3 miesiące dostępu do pakietu Super Sport w CANAL+ online można zgarnąć korzystając z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z tej oferty i zgarnąć kod na pakiet o wartości 210 zł.

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając przedstawione wyżej warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona . O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Jak już wspomniałem, transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online. W TV mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport, natomiast drogą internetową na platformach STS TV i CANAL+ online.

Mecz Realu: kto wygra?

