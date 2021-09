Leicester – Napoli: transmisja w TV oraz stream online. Mecz fazy grupowej Ligi Europy rozegrany zostanie dzisiaj (16 września) o godzinie 21:00. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Leicester – Napoli.

Leicester – Napoli, gdzie oglądać

Czwartkowe spotkanie na King Power Stadium to bez wątpienia jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów fazy grupowej Ligi Europy. Na przeciwko siebie staną dwie drużyny, które uznawane są za faworytów grupy C. Niewykluczone, że to między nimi rozstrzygnie się rywalizacja o pierwsze miejsce. Wynik czwartkowego pojedynku może mieć kluczowe znaczenie.

Leicester ze zmiennym szczęściem rozpoczął rywalizację w lidze. Po czterech kolejkach ma na swoim koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki. Napoli ma natomiast za sobą trzy ligowe mecze, w których zdobyło komplet dziewięciu punktów. Teraz dobrą formę i skuteczność będzie chciało potwierdzić na międzynarodowej arenie.

Czwartkowe spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta. Możemy natomiast spodziewać się emocjonującego pojedynku. Dowiedz się więcej – sprawdź nasz typ na mecz Leicester – Napoli.

Leicester – Napoli, transmisja na żywo w TV

Spotkanie fazy grupowej Ligi Europy nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Aby mieć możliwość obejrzenia meczu trzeba mieć dostęp do internetu oraz nowej na polskim rynku platformy streamingowej Viaplay.

Leicester – Napoli, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Anfield Road, będzie dostępna w internecie. Mecz Liverpool – Milan online na żywo dostępny będzie za pośrednictwem platformy Viaplay. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, skomentują Piotr Domagała i Michał Borkowski.

Leicester – Napoli, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na sukces w czwartkowym meczu dają gospodarzom. Wynika to przede wszystkim z atutu własnego boiska po stronie Leicester.

Leicester SSC Napoli 2.45 3.45 3.10 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 16. września 2021 11:51 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin