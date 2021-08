Alaves – Real Madryt: gdzie oglądać mecz 1. kolejki La Liga? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (14 sierpnia) o godzinie 22:00 na Estadio Mendizorrotza. Sprawdź gdzie będzie prowadzona z meczu Alaves – Real Madryt transmisja w tv i online.

Alaves – Real Madryt, gdzie oglądać

Real Madryt sezon 2021/22 zainauguruje wyjazdowym spotkaniem z Deportivo Alaves. Latem w ekipie Królewskich doszło do kilku istotnych zmian kadrowych, szczególnie w defensywie. Z drużyną pożegnali się bowiem Sergio Ramos i Raphael Varane, natomiast do dyspozycji Carlo Ancelottiego będzie David Alaba. Do drużyny z wypożyczenia do Tottenhamu Hotspur wrócił również Gareth Bale.

Królewscy do sobotniego spotkania w Vitorii przystąpią w roli zdecydowanego faworyta, choć ich włoski szkoleniowiec z różnych względów nie będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. Real nadal dysponuje jednak na tyle dużym potencjałem, że jeżeli pokaże go przeciwko Alaves to nie powinien mieć problemów z sięgnięciem po komplet punktów.

Nie oznacza to jednak, że Real łatwo sięgnie po komplet punktów. Gospodarze z pewnością postawią im trudne warunki. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Alaves – Real Madryt.

Alaves – Real Madryt, transmisja TV

Dzisiejszy mecz 1. kolejki hiszpańskiej La Liga będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Alaves – Real Madryt transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K Ultra HD. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 22:00, skomentują Tomasz Ćwiąkała i Jakub Kręcidło.

Alaves – Real Madryt, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Vitorii, będzie również dostępna w internecie. Mecz Alaves – Real Madryt online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

Alaves – Real Madryt, transmisja za darmo

Mecz Alaves – Real Madryt, a także inne mecze La Liga w sezonie 2021/22, będzie można również obejrzeć za darmo na platformach niektórych legalnych polskich bukmacherów. Transmisję z sobotniego występu Królewskich w Vitorii obejrzymy między innymi za pośrednictwem platformy STS.

Alaves – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Real Madryt przystąpi do sobotniego spotkania w roli zdecydowanego faworyta. Tak uważają również bukmacherzy, wystarczy spojrzeć na kursy oferowane przez nich na ten pojedynek.

Deportivo Alaves Real Madryt 6.35 4.60 1.58 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 14. sierpnia 2021 14:32 .

