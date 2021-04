Bayern – Union: transmisja, gdzie oglądać online?

Z meczu Bayern – Union: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (10 kwietnia) o godzinie 15:30. Spotkanie w Monachium odbędzie się w ramach 28. kolejki Bundesligi. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Bayern – Union: zdziesiątkowani Bawarczycy

Bayern Monachium przed tygodniem odniósł bardzo ważne zwycięstwo w walce o mistrzowski tytuł. W meczu na szczycie pokonał 1:0 RB Lipsk, powiększając jednocześnie do siedmiu punktów swoją przewagę nad swoim rywalem. Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu pozostało już tylko siedem kolejek, wydaje się, że jest to bezpieczna przewaga.

W sobotę drużynę Hansiego Flicka czeka mecz na Allianz Arena z nieobliczalnym Unionem Berlin. Gospodarze przystąpią do tego meczu poważnie osłabieni. Z różnych względów na murawie nie będzie mogło pojawić się aż dziewięciu zawodników. To także konsekwencja urazów, których kilku piłkarzy nabawiło się podczas ostatniego meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.

Union zdaje sobie sprawę, że jego ogromnym sukcesem, nawet przy dużym osłabieniu Bayernu, będzie wywiezienie z Monachium jednego punktu. Czy drużynę ze stolicy Niemiec na to stać? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Bayern – Union, Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Bayern – Union: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz na Allianz Arena, podobnie jak większość pozostałych spotkań tej serii, będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 28. kolejki Bundesligi: Bayern – Union transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 15:30 skomentują Patryk Mirosławski i Tomasz Zieliński.

Bayern – Union: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Monachium, będzie również dostępna w internecie. Mecz Bayern – Union: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.

Bayern – Union: kursy bukmacherskie

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin