Arsenal – Tottenham: transmisja w TV oraz stream online. Derby Londynu zapowiadają się bardzo interesująco w niedzielny wieczór. Kanonierzy ostatnio znaleźli się na zwycięskim szlaku. The Spurs przełamali się natomiast w środku tygodnia w Carabao Cup. Może to być prognostykiem ciekawego boju na Emirates Stadium dzisiaj (26 września) o godzinie 17:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w internecie.



Arsenal FC Premier League



26/09/2021 17:30



Emirates Stadium

Tottenham

Arsenal FC – Tottenham Hotspur, gdzie oglądać

Po raz ostatni oba zespoły rywalizowały ze sobą w sierpniu w meczu kontrolnym. Wówczas miał miejsce rezultat 1:1. W lidze Arsenal z Tottenhamem zagrał po raz ostatni w marcu i wspomina tę potyczkę całkiem nieźle, bo wygrał 2:1.

Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach pomiędzy obiema ekipami, licząc wszystkie rozgrywki, trzykrotnie lepsi byli zawodnicy The Spurs. Raz natomiast wygrali Kanonierzy.

Arsenal w roli gospodarza w 12 ostatnich starciach z Tottenhamem przegrał tylko raz, co miało miejsce w grudniu 2018 roku w ramach Pucharu Ligi Angielskiej. The Spurs wygrali wówczas z The Gunners 2:0 po golach Sona i Dele Alliego.

Arsenal FC – Tottenham Hotspur, transmisja na żywo w TV

Potyczka w ramach szóstej kolejki Premier League będzie emitowana na antenach, które są obarczone dodatkowym abonentem. Transmisja z meczu Arsenal – Tottenham będzie emitowana na antenie Canal+ Sport. Starcie derbowe skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Arsenal FC – Tottenham Hotspur, transmisja online

Starcie na Emirates Stadium będą mogli obejrzeć nie tylko abonenci platformy Canal+, ale także użytkownicy internetu. Spotkanie Arsenal – Tottenham online na żywo będzie można zobaczyć dzięki usłudze “Canal+ Online”. Jest ona dostępna na urządzenia mobilne dzięki aplikacji na tablety oraz smartfony z systemami Android i iOS.

Arsenal FC – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Meczom derbowym zawsze towarzyszy dodatkowy dreszczyk emocji. Nie inaczej jest w przypadku konfrontacji Arsenal – Tottenham. Bukmacherzy w roli faworyta tego spotkania widzą Kanonierów, co pokazują kursy, które umieściliśmy poniżej.

