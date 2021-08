Arsenal – Chelsea: gdzie oglądać mecz 2. kolejki Premier League? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (22 sierpnia) o godzinie 17:30 na Emirates Stadium. Sprawdź gdzie będzie prowadzona z meczu Arsenal – Chelsea transmisja w tv i online.

Arsenal – Chelsea, gdzie oglądać

Początek nowego sezonu Premier League obfituje w wielkie hity. W pierwszej kolejce byliśmy świadkami pojedynku Tottenhamu Hotspur z Manchesterem City, a teraz czeka nas niezwykle ciekawie zapowiadają się derbowa konfrontacja Arsenalu z Chelsea.

Po pierwszej kolejce obie drużyny są w zupełnie odmiennych nastrojach. Kanonierzy sprawili bowiem kolejny zawód swoim kibicom przegrywając 0:2 na wyjeździe z beniaminkiem z Brentfordu. Z kolei Chelsea potwierdziła swoje wysokie aspiracje, pewnie 3:0 ogrywając na Stamford Bridge Crystal Palace.

Chelsea pod wodzą Thomasa Tuchela niewątpliwie celuje w zdobycie mistrzostwa Anglii, a w niedzielnym meczu z Arsenalem będzie chciała pokazać swoją wielką siłę. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Arsenal – Chelsea.

Arsenal – Chelsea, transmisja TV

Dzisiejszy mecz 2. kolejki Premier League będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Arsenal – Chelsea transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K Ultra HD. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:30, skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Arsenal – Chelsea, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Emirates Stadium, będzie również dostępna w internecie. Mecz Arsenal – Chelsea online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Canal+ online”, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

Arsenal – Chelsea, kursy bukmacherskie

Arsenal w niedzielę będzie miał po swojej stronie atut w postaci własnego boiska, ale zdaniem bukmacherów może okazać się to niewystarczające. To Chelsea jest uznawana przez nich za wyraźnego faworyta do zwycięstwa.

Arsenal Chelsea 4.75 3.70 1.85 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 22. sierpnia 2021 08:30 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin