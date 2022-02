PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Southampton FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Ostatnie tygodnie nie należą do graczy Manchesteru United. Zarówno Ralf Rangnick, jak i Cristiano Ronaldo są kwestionowani. Czy Czerwone Diabły odpowiedzą pewnym zwycięstwem nad Świętymi? Transmisja z meczu będzie dostępna w polskiej telewizji oraz internecie.



Manchester United Premier League

12.02.2022

13:30



Old Trafford

Southampton FC

Manchester United – Southampton FC, gdzie oglądać

Ostatnie tygodnie nie należały do graczy Czerwonych Diabłów. Po dwóch wymęczonych zwycięstwach nad Brentfordem i West Hamem przyszła upokarzająca Porażka w Pucharze Anglii i remis z Burnley. Coraz częściej kwestionowany jest tymczasowy trener, Ralf Rangnick, a i Cristiano Ronaldo musi mierzyć się z krytyką. Mecz z Southampton będzie dla gospodarzy szansą na odzyskanie choć części zaufania u kibiców. Celem minimum na ten sezon było zakwalifikowanie się do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Obecnie Man United traci do czwartego West Hamu punkt.

Święci podejdą do tego meczu w dobrych nastrojach. W przeciwieństwie do Czerwonych Diabłów, Święci awansowali dalej w Pucharze Anglii, a ostatnio odprawili z kwitkiem Tottenham. Jeżeli gospodarze nie podejdą do tego meczu odpowiednio skoncentrowani, mogą mieć problemy.

Manchester United – Southampton FC, transmisja na żywo w TV

Pojedynek w ramach 25. kolejki będzie można obejrzeć na Canal+ Sport 2.

Manchester United – Southampton FC, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę Canal+. W jej wyniku ten operator proponuje swoim klientom voucher, który daje miesięczny dostęp do usługi Canal+ online. W niej zaś można na żywo oglądać transmisje z meczów Premier League. Dostępne będzie tam również czwartkowe spotkanie pomiędzy Manchesterem United a Southampton. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Manchester United – Southampton, transmisja online

Mecz pomiędzy Czerwonymi Diabłami i Świętymi możesz obejrzeć również w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canalplus.com i wykupisz sportowy abonament. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak uzyskać transmisję z tego spotkania za darmo.

Manchester United – Southampton FC, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wierzą, że gospodarze odpowiedzą przekonującym zwycięstwem. Postawienie na triumf Świętych wyceniane jest znacznie wyżej.

Manchester United Southampton 1.65 4.30 5.80

