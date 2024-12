fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United – Nottingham, gdzie oglądać?

Manchester United pod wodzą Rubena Amorima dopiero szlifuje najważniejsze zagadnienia dotyczące jego taktyki. W poprzedniej kolejce przegrał z Arsenalem, nie mając kompletnie argumentów. Teraz zadanie powinno być łatwiejsze – na Old Trafford przyjeżdża Nottingham Forest. Czerwone Diabły wciąż muszą się natomiast postarać, gdyż to sobotni rywale zajmują znacznie wyższą lokatę w tabeli Premier League.

Manchester United – Nottingham, transmisja TV

Spotkanie Manchesteru United z Nottingham Forest rozpocznie się o godzinie 18:30. Można je obejrzeć w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL+ Sport.

Manchester United – Nottingham, transmisja online

Mecz można śledzić także w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay oraz dzięki usłudze CANAL+ Online. Teraz możesz skorzystać ze świetnej promocji i dostęp do pakietu Super Sport uzyskać w cenie zaledwie 20 zł za pierwszy miesiąc. Po tym czasie możesz zrezygnować lub kontynuować subskrypcję w cenie 69 zł miesięcznie. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Manchester United – Nottingham, kto wygra?

Manchester United – Nottingham, kursy bukmacherskie

Manchester United jest faworytem sobotniego meczu na Old Trafford. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.77. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Nottingham Forest jest to nawet aż 4.60. Kurs na remis waha się między 3.60 a 3.80. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.