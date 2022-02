PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester United – Brighton & Hove Albion: transmisja na żywo w w TV oraz stream online. Gracze Ralfa Rangnicka nie są w stanie wygrać od trzech meczów. Spróbują przełamać ten trend w niełatwym spotkaniu z Mewami w ramach zaległego starcia w ramach 18. kolejki Premier League. Transmisja z tego meczu będzie dostępna w polskiej telewizji oraz internecie.



Manchester United Premier League

15/02/2022 21:15 Old Trafford (Manchester)

Brighton&Hove Albion

Manchester United – Brighton & Hove Albion, gdzie oglądać

Zespół Manchesteru United znajduje się ostatnio pod nieustanną krytyką. Gracze Ralfa Rangnicka odpadli z Pucharu Anglii z drugoligowcem, zamykając najkrótszą drogę do jakiegokolwiek trofeum. Już niebawem zmierzą się w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt, ale bukmacherzy nie dają Anglikom wielki szans na ostateczny triumf. O Premier League nie ma sensu dyskutować – utrata 23 punktów do liderującego rywala zza miedzy zamyka temat.

Nie oznacza to jednak, że Czerwone Diabły nie mają swoich ligowych celów. Najważniejszym z nich jest wywalczenie awansu do czołowej czwórki, by za rok znów próbować się z najlepszymi w Europie. Jeżeli we wtorek pokonają Brighton & Hove Albion w zaległym meczu 18. kolejki, przeskoczą West Ham, który obecnie okupuje czwartą lokatę.

Mewy nie sprzedadzą jednak tanio skóry. Po raz ostatni w lidze przegrały w połowie grudnia. Z drugiej strony, przekleństwem drużyny Jakuba Modera stały się remisy, które wykluczyły rewelację początku sezonu z walki o europejskie puchary. Na pewno goście zrobią wszystko, by wywieźć z legendarnego Old Trafford komplet punktów.

Sprawdź nasze typy na mecz Manchester United – Brighton & Hove Albion.

Manchester United – Brighton & Hove Albion, transmisja na żywo w TV

Zaległy mecz 18. kolejki Premier League obejrzysz na Canal+ Sport.

Manchester United – Brighton & Hove Albion, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. W jej ramach eWinner oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Obejrzysz tam także wtorkowy mecz pomiędzy Manchesterem United a Brightonem.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Manchester United – Brighton & Hove Albion, transmisja online

Jeśli preferujesz oglądać spotkania angielskiej ekstraklasy za pośrednictwem internetu, Canal+ udostępnia taką możliwość. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament.

Manchester United – Brighton & Hove Albion, kursy bukmacherskie

Czerwone Diabły mają za sobą kiepskie tygodnie, ale dysponują znacznie większą jakością niż Mewy. Dlatego też bukmacherzy upatrują w gospodarzach faworytów nadchodzącego starcia.

Manchester United Brighton 1.55 4.75 5.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16. grudnia 2021 10:00 .

