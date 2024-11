PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Man United – Bodo: gdzie oglądać?

Ruben Amorim w roli trenera Manchesteru United zremisował w debiucie z Ipswich Town. Domowe spotkanie z Bodo/Glimt będzie nie tylko pierwszym starciem przed własną publicznością, ale również szansą na premierowe zwycięstwo w nowym zespole. Czerwone Diabły będą wyraźnym faworytem najbliższego spotkania. Sprawdź typy na mecz Manchester United – Bodo/Glimt.

Man United – Bodo: transmisja w TV

Czwartkowe starcie Manchester United – Bodo/Glimt będzie można oglądać w telewizji na sportowych kanałach Polsatu. Bezpośrednia transmisja z meczu na Old Trafford dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 4. Początek rywalizacji o godzinie 21:00. Starcie skomentuje duet Przemysław Iwańczyk i Maciej Żurawski.

Man United – Bodo: transmisja online

Wszystkie mecze Ligi Europy w sezonie 2024/2025 transmitowane są w internecie. Rywalizacja Manchester United – Bodo/Glimt będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Wystarczy założyć konto oraz wykupić specjalny abonament.

Man United – Bodo: kto wygra?

Man United – Bodo: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie Manchester United. Analitycy ustalili kurs na zwycięstwo Czerwonych Diabłów na poziomie ok. 1.21. Z kolei wygraną Bodo/Glimt można postawić po kursie ok. 13.5. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 7.60.

Manchester United Bodo/Glimt 1.21 7.60 13.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2024 12:50 .

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Bodo/Glimt? Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 4 i w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester United – Bodo/Glimt? Mecz Manchester United – Bodo/Glimt odbędzie się w czwartek (28 listopada) o godzinie 21:00.

