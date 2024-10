Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Manuel Akanji oraz Erling Haaland

Man City – Southampton, gdzie oglądać?

W jednym z sobotnich spotkań 9. kolejki rozgrywek Premier League dojdzie do meczu, w którym Manchester City przed własną publicznością podejmie Southampton. Mistrzowie Anglii przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach, ponieważ w tygodniu udało im się pokonać Spartę Praga (5:0). Beniaminek natomiast podejdzie do tego starcia po trzech porażkach z rzędu. Nadchodzące spotkanie zatem zapowiada się niezwykle jednostronnie.

Man City – Southampton, transmisja w TV

Spotkanie Manchesteru City z Southampton obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport.

Man City – Southampton, transmisja online

Nadchodzące spotkanie będzie można zobaczyć w internecie. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online, gdzie dostęp można uzyskać, kupując pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W abonamencie znajduje się również dostęp do meczów Ekstraklasy, La Liga i Ligi Mistrzów. Spotkanie będzie dostępne również na platformie streamingowej Viaplay.

Man City – Southampton, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Manchesteru City 0% remisem 0% wygraną Southampton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Manchesteru City

remisem

wygraną Southampton

Man City – Southampton, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Anglii, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.13. W przypadku zwycięstwa Southampton natomiast sięga nawet 19.0.

Manchester City Southampton 1.12 10.0 21.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2024 06:19 .

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Southampton? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Sport oraz w internecie w usłudze Canal+ Online i Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Southampton? Mecz odbędzie się już w sobotę (26 października) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.