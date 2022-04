Manchester City – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Manchester City – Real Madryt: transmisja w telewizji oraz stream online. We wtorek startuje rywalizacja w półfinałach Ligi Mistrzów. Na Etihad Stadium zmierzą się dwie drużyny, których celem przed obecnym sezonem był triumf w tych rozgrywkach. Sprawdź gdzie możesz obejrzeć to spotkanie. Zapoznaj się również ze sposobem na uzyskanie dostępu do darmowej transmisji.

Manchester City – Real Madryt, gdzie obejrzeć

Cel Manchesteru City na obecny sezon jest jasny – zdobycie mistrzostwa Anglii oraz pierwszy w historii triumf w Lidze Mistrzów. Nie będzie o to łatwo, bowiem rywalami drużyny Josepa Guardioli będą ekipy Liverpoolu i Realu Madryt. We wtorek będą starali się wykorzystać atut własnego boiska i wypracować sobie zaliczkę przed rewanżowym meczem w stolicy Hiszpanii.

Manchester City uznawany jest za faworyta pierwszego spotkania, ale Realowi Madryt w żadnym wypadku nie można odbierać szans na wygraną. Królewscy potwierdzili już w ostatnich tygodniach, że potrafią grać na wysokim poziomie i odprawiać z kwitkiem innych gigantów europejskiej piłki, jak Paris Saint-Germain czy Chelsea.

Obie drużyny w ostatnich latach miały już okazję rywalizować ze sobą. Bilans dotychczasowych konfrontacji jest remisowy, bowiem obie drużyny wygrały po dwa mecze, a po zakończeniu dwóch innych na tablicy wyników po końcowym gwizdku sędziego widniał remis. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Manchester City – Real Madryt.

Manchester City – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy hit Ligi Mistrzów będzie można oczywiście obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 1, a jego początek zaplanowany jest na godzinę 21:00. Pojedynek na Etihad Stadium skomentują Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan.

Manchester City – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli nie masz w swojej telewizji pakietu zawierającego kanał Polsat Sport Premium 1 to nic straconego. Możesz uzyskać do niego dostęp zupełnie za darmo na 30 dni i obejrzeć mecz za pośrednictwem internetu. Pozwala na to promocja przygotowana przez Fuksiarza, który oferuje nowym klientom dostęp do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Co trzeba zrobić? To bardzo proste, bowiem do spełnienia są tylko dwa warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Kurs 15.00 na wygraną Manchesteru City w ETOTO

Bukmacher ETOTO przedstawił bardzo ciekawą promocję na wtorkowe spotkanie. Pozwala bowiem postawić na wygraną Manchesteru City po bardzo wysokim kursie 15.00. Warunki tej promocji są bardzo proste.

W pierwszej kolejności należy założyć konto w ETOTO podając kod promocyjny GOAL, a następnie dokonać depozytu o wartości co najmniej 50 zł. Następnie pierwszy zakład pojedynczy należy postawić na stronie promocji na wygraną Manchesteru City (kurs 15.00). Maksymalna stawka tego zakładu to 10 zł, co oznacza, że korzystając z tej promocji możemy wygrać nawet 150 zł. Co ważne, jeżeli zakład okaże się wygrany, środki trafią na konto główne i będzie można je od razu wypłacić.

Manchester City – Real Madryt, transmisja online

Transmisja za pośrednictwem internetu wtorkowego meczu Manchesteru City z Realem Madryt będzie dostępna dla posiadaczy pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. W jego skład wchodzi bowiem kanał Polsat Sport Premium 1. Teraz można uzyskać za darmo 30-dniowy dostęp do tego pakietu. Wystarczy skorzystać z przedstawionej nieco wyżej promocji przygotowanej przez Fuksiarza.

Manchester City – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie większe szanse na wygraną we wtorkowy wieczór dają podopiecznym Josepa Guardioli. Wyraźnie widać to po kursach oferowanych przez nich na ten pojedynek.

Manchester City Real Madryt 1.57 4.70 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2022 11:30 .

